Keinen Kontakt zu Kevin: Emely Hüffers Sohn weinte nach Papa

Emely Hüffer (29) und Kevin Njie (29) haben sich bei Too Hot To Handle: Germany kennengelernt und waren danach ein Paar. Im Jahr 2023 kam ihr gemeinsamer Sohn Ocean zur Welt, doch mittlerweile sind die beiden Realitystars schon lange getrennt. Nun hat die junge Mutter in einer Instagram-Fragerunde offen über die Situation gesprochen. Ein Fan wollte von Emely wissen, ob der kleine Junge seinen Papa vermisst. Die 29-Jährige gab daraufhin einen ehrlichen Einblick in die schwierige Zeit nach der Trennung und erzählte, wie sehr Ocean unter der Abwesenheit seines Vaters gelitten hat.

"Am Anfang war es das Schlimmste, was ich je erlebt hatte. Es ist eh schon unvorstellbar, mit einem gebrochenen Herzen jeden Tag aufzustehen und weiter Mama sein zu müssen, stark sein zu müssen für sein Kind alleine. Aber das Herz bricht 1000 Mal mehr, wenn dein Kind leidet und nach seinem Vater weint", schrieb Emely. Sie betonte, dass es aber mittlerweile besser geworden sei. Die Influencerin erklärte weiter, dass Kinder sich an alles gewöhnen würden, gerade wenn sie ein Elternteil nur selten sehen. Es sei ihr immer wichtig zu betonen, dass die Liebe immer da sei, auch wenn der Mensch nicht da ist. Sie versuche, jedes Gefühl von Ocean zu begleiten.

Emely und Kevin gaben im Sommer 2024 das Ende ihrer Beziehung bekannt. Damals verriet die Realitydarstellerin in einem Podcast, dass sie die Trennung aus Selbstliebe vollzogen habe, um ihre seelische Gesundheit und die ihres Kindes an erste Stelle zu setzen. Ocean sei ihr kleiner Spiegel ihrer selbst, weshalb diese Entscheidung notwendig gewesen sei. Trotz der schwierigen Umstände blickt Emely optimistisch in die Zukunft und vertraut darauf, dass sich die Situation weiter bessern wird. "Außerdem glaube ich fest daran, dass wir uns alle unsere Lebenswege/Eltern usw. aussuchen und vertraue dem Großen Ganzen, auch wenn es manchmal fast unmöglich war, it gets better", schrieb sie abschließend in ihrer Fragerunde.

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Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer mit Sohn Ocean

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Instagram / emskopf Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean, November 2025

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Instagram / emskopf Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean, Februar 2025