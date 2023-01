Ex-Schwägerin La Toya Jackson trauert um Lisa Marie Presley

Auch La Toya Jackson (66) nimmt Abschied von Lisa Marie Presley (✝54). In den 90ern lernte die Tochter von Elvis Presley (✝42) Michael Jackson (✝50) kennen. Sie verliebten sich und heirateten sogar. Doch ihre Ehe hielt nur kurz: Nach nur zwei Jahren war Schluss und es wurde die Scheidung eingereicht. Am Donnerstag verstarb die Sängerin überraschend und natürlich meldete sich auch der Jackson-Clan zu Wort: Michaels Schwester La Toya zollte Lisa Marie jetzt liebevoll Tribut.

Auf ihrer Instagram-Seite teilte La Toya einen Zusammenschnitt von Bildern, die Lisa Marie und Michael zeigen. Darunter sind nicht nur Kinderbilder der Musikerin, sondern auch gemeinsame Aufnahmen aus ihrer Beziehung mit dem King of Pop. "Wir werden dich vermissen, Lisa! Du wirst für immer in unseren Herzen sein. Ich werde nie vergessen, wie du die Liebe, die du für meinen Bruder empfunden hast, mit mir geteilt hast", schrieb die 66-Jährige. Sie sei dankbar dafür, dass Lisa ihr gegenüber immer aufrichtig gewesen sei.

Die Familie von Michael teilte bereits gestern ein kurzes Statement auf dem gemeinsamen Kanal bei Instagram. Mit einem Bild aus seiner Ehe mit Lisa Marie gedachten sie ihrer. "Herzliches Beileid für die Familie und die Angehörigen von Lisa Marie Presley", lauteten die Worte unter dem Post. In der Story wurde ebenfalls ein Foto der beiden geteilt, unter dem Michaels Song "Gone Too Soon" lief.

Getty Images La Toya Jackson auf dem Film Festival in Cannes 2018

Getty Images Lisa Marie Presley im September 2013

Instagram / thejacksons Lisa Marie Presley und Michael Jackson

