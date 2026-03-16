"Baywatch"-Revival: Hassie Harrison wird neue Strandheldin

Hassie Harrison tauscht die Ranch gegen den Strand – wie Deadline berichtet, hat die "Yellowstone"-Darstellerin eine Rolle in der neuen Baywatch-Serie ergattert. Die Schauspielerin, die in der erfolgreichen Westernserie drei Staffeln lang als Rodeo-Reiterin Laramie zu sehen war, wird künftig als Rettungsschwimmerin Nat an der kalifornischen Küste für Sicherheit sorgen. An der Seite von Stephen Amell (44), der den Captain Hobie Buchannon verkörpert, gehört sie zur Hauptbesetzung der Neuauflage, die für die TV-Saison 2026/2027 geplant ist. Ihre Figur wird als ehemaliges Waisenkind und Olympia-Athletin beschrieben, die als brillante rechte Hand von Hobie gilt und von allen im Team dieselbe Bestleistung erwartet, die man von ihr bekommt.

Neben Hassie und Stephen sind noch weitere Namen für die Serie bestätigt worden. Jessica Belkin spielt Charlie, die Tochter von Hobie, von deren Existenz er lange nichts wusste und die unbedingt Teil der Rettungsschwimmer-Crew werden will. Thaddeus LaGrone verkörpert Brad, einen ehemaligen Marine, der sich um seinen kranken Vater kümmern muss und erst noch lernen soll, dass Rettungseinsätze Teamarbeit erfordern. David Chokachi (58) kehrt zudem in seine Originalrolle als Cody Madison zurück – mittlerweile ist er jedoch ein Veteran, der eine Strandbar namens "The Shoreline" betreibt, in der sich das Team trifft. Die Dreharbeiten für insgesamt zwölf Episoden sollen im Frühjahr in Venice Beach und auf dem Fox Studio Lot in Century City beginnen.

Stephen hatte vor Kurzem die Hauptrolle in der "Baywatch"-Neuauflage übernommen und spielt den Sohn der Originalserien-Legende Mitch Buchannon, der einst von David Hasselhoff (73) verkörpert wurde. Der 44-Jährige äußerte sich bei einem offenen Casting bereits dazu, dass Gastauftritte der früheren Stars durchaus möglich seien. Hassie, die am 20. März 1990 in Dallas geboren wurde, hat sich in den vergangenen Jahren in der amerikanischen Serienlandschaft fest etabliert und war neben "Yellowstone" auch in der Comedy "Tacoma FD" zu sehen. Die Pilotfolge der neuen Serie wird von McG inszeniert, während Matt Nix als Autor und Showrunner fungiert.

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Getty Images Hassie Harrison, Schauspieler

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Getty Images Stephen Amell, September 2025

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Getty Images Hassie Harrison, November 2022