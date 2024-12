Zu dünn? Fans zeigen sich besorgt um La Toya Jackson

"Sie muss essen": Reaktionen wie diese provozierte La Toya Yvonne Jackson (68) mit einem neuen Social-Media-Post. Viele Fans zeigen sich besorgt. Am Samstag teilte die fünfte Tochter der berühmten Jackson-Familie ein Video auf Instagram, das sie bei einem Aufenthalt in Katar zeigt. In einem körperbetonten schwarzen Jumpsuit und goldenen High Heels posierte sie vor der Kulisse ihres Hotels und schrieb dazu: "Happy holidays guys! Welcome to Qatar!" Viele ihrer Abonnenten stellten daraufhin jedoch besorgt fest, dass die Sängerin und TV-Persönlichkeit deutlich dünner als sonst wirkt. In Kommentaren wie "Ich bete, dass es dir gut geht" oder "Bitte verliere kein weiteres Gewicht, wir machen uns Sorgen" äußerten Fans ihre Anteilnahme.

Der Post kommt nur drei Monate nach dem tragischen Tod ihres Bruders Tito Jackson (✝70), der an einem Herzinfarkt starb. La Toya hatte ihrem Bruder in einem Instagram-Beitrag Tribut gezollt und ihn als einen "liebenswürdigen und sanften Seelenmenschen" beschrieben. Sie teilte damals ein letztes Video, das Tito selbst gefilmt hatte, und widmete ihm die Worte: "Wir werden dich immer lieben, Tito!" Neben La Toya nahmen auch weitere Familienmitglieder, darunter Paris Jackson (26) und Bigi Jackson (22), an der Beerdigung teil. Tito hinterließ drei Söhne, Taj, Taryll (49) und TJ (46), sowie neun Enkelkinder. Nur wenige Wochen vor seinem Tod hatte Tito noch mit Freunden und Geschäftspartnern einen Roadtrip geplant.

La Toya, die in den vergangenen Jahren seltener im Rampenlicht stand, zeigt sich seit Jahrzehnten als vielseitige Entertainerin. Trotz einer bewegten Karriere, die von Reality-TV-Projekten wie "Life with La Toya" bis hin zu ihrer Autobiografie "Starting Over" reicht, hat sich die Sängerin und Schriftstellerin in den letzten Jahren eher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Fans bewundern sie nach wie vor für ihr Wirken in der Entertainment-Welt. Die engen familiären Bindungen scheinen für La Toya zentral zu bleiben – insbesondere in schweren Zeiten. Die Jackson-Familie tritt immer wieder füreinander ein und gibt so einen Einblick in ihre tiefen persönlichen Verbindungen abseits ihrer Showbiz-Welt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: La Toya Jackson und Tito Jackson

Getty Images La Toya Jackson 2019

