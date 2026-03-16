Kelly Osbourne trotzt Bodyshaming mit Suchtcoach-Hilfe

Kelly Osbourne (41) hat sich mit ihrer Suchtberaterin Amanda Martin getroffen, die sie auf Instagram als ihre "Lebensretterin" bezeichnete. Die 41-Jährige verbrachte den ganzen Tag mit der Gründerin von "Courage To Change" und teilte ein Selfie der beiden auf ihrem Instagram-Account. "Sie ist meine Lebensretterin. Ich liebe diese Frau mehr als alles auf der Welt", schrieb Kelly zu dem Bild. Amanda arbeitet in der Suchthilfe und ist laut eigenen Angaben seit 2001 selbst in Genesung. Das Treffen erfolgte, nachdem Kelly sich kürzlich gezwungen sah, sich gegen Online-Trolle zu verteidigen, die sie nach ihrem Auftritt bei den Brit Awards Anfang des Monats mit fiesen Kommentaren über ihren Körper attackiert hatten.

Bei den Brit Awards in Manchester hatte Kelly den Lifetime Achievement Award für ihren verstorbenen Vater Ozzy Osbourne (†76) entgegengenommen, doch statt nur die Ehrung zu feiern, wurde sie auch Ziel böswilliger Bemerkungen über ihr Aussehen. "Es ist eine besondere Art von Grausamkeit, jemandem zu schaden, der offensichtlich mit etwas zu kämpfen hat", schrieb Kelly zu dem Thema. Sie kritisierte die Online-Trolle scharf und erklärte: "Mich zu treten, während ich am Boden bin, meinen Schmerz anzuzweifeln, meine Kämpfe als Tratsch zu verbreiten und mir den Rücken zu kehren, wenn ich Unterstützung und Liebe am meisten brauche." Die TV-Persönlichkeit betonte, dass sie sich derzeit in der schwierigsten Phase ihres Lebens befinde und sich nicht auf diese Weise entmenschlichen lassen werde.

Kelly hat in der Vergangenheit offen über ihre Suchtprobleme gesprochen, die in ihrer Teenagerzeit begannen, als sie im Rampenlicht als jüngste Tochter der Rocklegende Ozzy Osbourne aufwuchs. Ihre Opioid-Abhängigkeit begann, als sie mit 13 Jahren nach einer Mandeloperation Vicodin verschrieben bekam. Die TV-Persönlichkeit, die zwischen 2002 und 2005 in der MTV-Show ihrer Familie zu sehen war, wurde 2017 nüchtern, erlitt aber nach dem Lockdown einen kleinen Rückfall. Über die Jahre war Kelly offen über ihre Unsicherheiten bezüglich ihres Gewichts, die auf ihre Teenagerjahre während der Dreharbeiten zu "The Osbournes" zurückgehen.

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Getty Images Kelly Osbourne bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images Kelly Osbourne bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, TV-Star