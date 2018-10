Michael Jackson (✝50) kehrt zurück auf die Bühne – und zwar in Deutschland! Der King of Pop ist bereits seit neun Jahren tot. Ruhig wird es deshalb um den Weltstar noch lange nicht. Ob in einer Doku, auf der Kinoleinwand oder als Hologramm auf der Bühne – Michael bleibt präsent. Nun kündigt seine Schwester La Toya Jackson (62) ein weiteres Highlight rund um den Musiker an: Hier in Deutschland soll es bald ein Michael Jackson-Musical geben!

Für diese Ankündigung ist La Toya nun selbst nach Hannover geflogen. Wie die Bild berichtet, machte ihr die Erinnerung an Michael dabei noch sehr zu schaffen: "Ich trauere noch immer. [...] Jeder Mensch hat Talent, aber er war die talentierteste Person der Welt." Und genau dieses Talent soll nun auch in dem Musical "Forever – King of Pop" geehrt werden. Das Bühnenstück wird im Januar 2020 in Berlin anlaufen. Karten sind bereits erhältlich.

Nach dem 30-minütigen Pressetermin soll die Sängerin sofort zu einer Sight-Seeing-Tour in der niedersächsischen Stadt aufgebrochen sein – von der sie laut ihrem Manager total begeistert war. Freut ihr euch auf das Michael Jackson-Musical? Stimmt ab!

Getty Images La Toya Jackson beim Film Festival in Cannes

Pool / Getty Images Michael Jackson im Jahr 2005

Getty Images La Toya Jackson bei der Race To Erase MS Gala

