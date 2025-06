Nur Brokkoli? La Toya Jackson macht eine besondere Diät

La Toya Jackson (69) sorgt derzeit mit ihrer extrem schlanken Figur für Aufsehen und Diskussionen unter ihren Fans. Die Sängerin erklärte kürzlich, dass ihre Diät auf biologischer und pflanzlicher Ernährung basiert. "Im Grunde ist es eine Kreuzblütler-Diät, und daran halte ich mich, weil Gott sie für uns geschaffen hat", plauderte sie laut Daily Mail aus. Zu der von ihr bevorzugten Gemüsegruppe gehören Brokkoli, Rucola und Grünkohl. Dabei hebt sie nicht nur den Abnehmeffekt hervor, sondern auch die gesundheitlichen Vorteile dieser Lebensweise, wie die Aufnahme von Antioxidantien und Ballaststoffen.

Während viele Fans ihre Hingabe an eine gesunde Ernährung bewundern, äußern sich andere besorgt. Kommentare wie "Du bist extrem dünn" oder "Brot schadet dir nicht" findet man zuhauf auf ihrem Instagram-Profil, das rund eine Million Follower hat. Neben der Diskussion um ihre Figur sorgte die Sängerin zuletzt mit der Ankündigung eines neuen Projekts für Aufmerksamkeit. Im Nahen Osten arbeitet sie an einer Lifestyle-Marke, an der sie nach eigenen Angaben schon über ein Jahr tüftelt. Trotz ihrer häufigen Zurückgezogenheit tritt La Toya gelegentlich in TV-Shows oder bei Events auf, zuletzt bei "The Masked Singer" in Australien.

Die Künstlerin war schon immer bekannt dafür, ihren eigenen Weg zu gehen. In ihrer Autobiografie "Starting Over" gewährte sie tiefe Einblicke in ihr Leben. Online sorgt sie mit ihren Auftritten regelmäßig für Diskussionen, zuletzt auch mit einem Video aus Katar, in dem sie ihre schlanke Figur in einem modischen Jumpsuit präsentierte. La Toya, die mit ihren Memoiren und Reality-TV-Auftritten viele Fans hinter sich versammeln konnte, scheint trotz aller Kritik nicht nur entschlossen, ihre Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen, sondern auch ihre geschäftlichen Pläne konsequent voranzutreiben.

Instagram / latoyajackson La Toya Jackson, Sängerin

Instagram / latoyajackson La Toya Jackson, Sängerin

