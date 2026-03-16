"Bridgerton"-Wendung: Rätsel und Chaos um neue Whistledown

In der neuen Bridgerton-Staffel sorgt ein unerwarteter Twist für Gesprächsstoff: Penelope Featherington, gespielt von Nicola Coughlan (39), hat sich endlich vor der feinen Gesellschaft als Lady Whistledown zu erkennen gegeben – und legt kurz darauf ihre berühmte Feder nieder. Statt weiter geheime Enthüllungen zu verbreiten, widmet sie sich nun lieber ihrem eigenen Roman. Umso größer ist der Schock, als im großen Staffelfinale plötzlich eine brandneue Ausgabe des Klatschblatts auftaucht: "... obgleich Ihnen diesmal eine gänzlich andere Verfasserin schreibt. Doch vorerst soll meine Identität ein wohlgehütetes Geheimnis bleiben." Showrunnerin Jess Brownell verriet jetzt im Gespräch mit Cinemablend erste Hinweise darauf, wer hinter der neuen Lady Whistledown stecken könnte.

Mit dieser Entscheidung schlägt die Netflix-Serie einen anderen Weg ein als die Romanvorlage, denn in den Büchern gibt es keine zweite Whistledown. Jess erklärte, das Team habe sich ganz bewusst für diesen Schritt entschieden – unter anderem, um eine Ikone der Serie nicht zu verlieren: die Stimme von Julie Andrews (90). "Letztendlich wollten wir die Stimme von Julie Andrews nicht ungenutzt lassen", betonte die Serienmacherin. Die geheimnisvolle Beobachterin sei erzählerisch zu wichtig, um sie einfach verschwinden zu lassen. Stattdessen verwandelt sich Lady Whistledown nun in ein echtes Rätsel für das Publikum: Die neue Autorin oder der neue Autor des Blattes scheint fest entschlossen zu sein, weiterhin für Zündstoff in der Londoner High Society zu sorgen – und könnte dabei sogar direkt aus dem Umfeld der Bridgertons stammen.

Besonders spannend für Fans: Die neue Lady Whistledown zögert offenbar nicht, die beliebte Familie mitten ins Visier zu nehmen. Auf die Frage, ob die rätselhafte Nachfolgerin wohlwollend oder feindlich gegenüber den Bridgertons eingestellt ist, antwortete Jess: "Die Bridgertons sind ein gefundenes Fressen für Klatsch und jede Whistledown, die ihr Handwerk versteht, weiß, dass sie sich die Bridgertons vorknöpfen muss." Penelope hatte sich besonders in Staffel vier zurückgehalten, wenn es beispielsweise um das Liebesleben ihres Bruders Benedict ging. Die neue Feder hinter dem Pseudonym könnte da weniger Skrupel haben und ist vielleicht bereit, auch in schmerzhafte Wunden zu stechen. Dieser Cliffhanger lässt die kommende Staffel mit großer Spannung erwarten.

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Netflix / Laurence Cendrowicz Penelope Featherington (Nicola Coughlan) in der dritten "Bridgerton"-Staffel

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Alberto E. Rodriguez/Getty Images Julie Andrews, Schauspielerin

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Getty Images Der Cast von "Bridgerton", 2024