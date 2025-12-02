Royals
Nick Bosa macht seine Beziehung mit Model-Freundin offiziell

- Linn Dubbel
Lesezeit: 2 min

Nick Bosa (28) hat seine Beziehung zu Model Ella Ailiff öffentlich gemacht. Der prominente NFL-Star, der für die San Francisco 49ers spielt, teilte am Sonntag ein TikTok-Video, das ihn und Ella beim Espresso-Trinken zeigt. In dem Clip sind die beiden in einer vertrauten Umgebung zu sehen, während sie Zärtlichkeiten austauschen und sich küssen. "Kaffee und Football-Sonntag", schrieb Nick als Titel zu dem romantischen Video, das nun endgültig die Spekulationen um seinen Beziehungsstatus beendet.

Die Enthüllung kommt nach einer Periode intensiver Gerüchte. Im September wurde vermutet, dass Nick eine Affäre mit der Sängerin Megan Moroney (28) haben könnte, nachdem diese ein Spiel der 49ers aus einer Privatloge heraus verfolgte. Megan dementierte die Gerüchte später gegenüber People mit den Worten: "Ich date im Moment überhaupt niemanden." Unterdessen zog Nicks kürzlich eröffneter TikTok-Kanal zusätzliche Aufmerksamkeit auf sich, als eine mysteriöse Frau in seinen Videos auftauchte, deren Gesicht aber bis zur offiziellen Enthüllung am Sonntag verborgen blieb. Nun ist klar, dass es sich dabei um Ella handelt, die als Model und Gründerin des Matcha-Labels Bella Blue Matcha bekannt ist.

Nick arbeitet derzeit an einer Kreuzbandverletzung. Sein Privatleben hielt er in der Vergangenheit eher geheim – umso mehr ist über seine Profikarriere bekannt. Beim NFL Draft 2019 wurde er an zweiter Stelle von den San Francisco 49ers ausgewählt und konnte sich direkt in den ersten Wochen in seinem neuen Team beweisen. In derselben Saison nahm er sogar am Super Bowl LIV teil, den sein Team damals jedoch gegen die Kansas City Chiefs verloren hat.

Ella Ailiff und Nick Bosa, November 2025
TikTok / bosabearbrew
Ella Ailiff und Nick Bosa, November 2025
Nick Bosa, Defensive End der San Francisco 49ers
Getty Images
Nick Bosa, Defensive End der San Francisco 49ers
Nick Bosa beim Spiel gegen die Arizona Cardinal, Januar 2025
Getty Images
Nick Bosa beim Spiel gegen die Arizona Cardinal, Januar 2025
Findet ihr, Nick und Ella geben ein gutes Paar ab?
