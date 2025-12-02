Oscar-Preisträger hat im Job mit Selbstvertrauen zu kämpfen

Brendan Fraser (56), Oscar-Preisträger und gefeierter Schauspieler, hat in einem Interview mit der Associated Press offen über sein Selbstvertrauen gesprochen. Trotz seines durchschlagenden Erfolgs mit "The Whale", bei dem er 2023 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, kämpft der Hollywood-Star weiterhin mit dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. In seinem neuen Film "Rental Family", der aktuell in den Kinos läuft, verkörpert Brendan einen amerikanischen Schauspieler, der in Tokio mit Gelegenheitsjobs über die Runden kommt. Die Parallelen zur Realität seien nicht von der Hand zu weisen, scherzte Brendan. "Werde nicht zu bequem. Es kann auch mir passieren", sagte er über die Lektionen, die die Rolle ihm gelehrt habe.

Der Film, unter der Regie von Hikari, bot Brendan auch eine Möglichkeit, sich von der Alltagswelt Hollywoods zu entfernen und neue Kulturen kennenzulernen. Der Schauspieler, der den Dreh in Japan als eine Art persönliches Ventil beschreibt, sagte: "Es war genau das, was ich persönlich brauchte." Obwohl sein Comeback in der Filmwelt bemerkenswert ist, bleibt der Weg für ihn kein leichter. Nicht einmal die Worte von "Saturday Night Live"-Produzent Lorne Michaels (81) über die Bedeutung von Selbstbewusstsein hätten ihn damals überzeugen können, so Brendan. Stattdessen kämpfe er kontinuierlich mit Selbstzweifeln, was ihm zwar nicht leicht falle, ihn jedoch auch als Mensch zugänglicher mache.

Privat habe Brendan über die Jahre stets versucht, durchzuhalten und sich treu zu bleiben. Mit seiner Familie im Rücken und neuen beruflichen Projekten in Aussicht, wie der Darstellung von Dwight D. Eisenhower in einem Kriegsdrama und einem ersehnten Comeback in der "Die Mumie"-Filmreihe, wagt er sich weiter voran. Besonders auf das Wiedersehen mit Rachel Weisz (55) in der Abenteuerreihe freut er sich: "Es wird Zeit, den Fans das zu geben, was sie wollen", erzählte er begeistert. Auch in "Rental Family" agiert er an der Seite von Mari Yamamoto und Akira Emoto und findet, dass eine solch internationale Zusammenarbeit ihn selbst bereichere, sowohl beruflich als auch zwischenmenschlich.

Getty Images Brendan Fraser, Schauspieler 2025

Getty Images Brendan Fraser, 2024

Getty Images Brendan Fraser im Jahr 2023