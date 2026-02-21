Brendan Fraser verblüfft als Eisenhower in "Pressure"

Der erste Trailer zu "Pressure" zeigt Brendan Fraser (57) in seiner neuen großen Rolle: Der Schauspieler verkörpert im Biopic den berühmten Oberbefehlshaber der Alliierten, Dwight D. Eisenhower. Dabei überrascht er mit einer beeindruckenden optischen Transformation – inklusive Halbglatze. Der Film erzählt die Geschichte der entscheidenden 72 Stunden vor dem D-Day, als die Landung der alliierten Truppen in der Normandie kurz bevorstand. In diesen kritischen Tagen musste Eisenhower eine der folgenschwersten Entscheidungen des Zweiten Weltkriegs treffen, während das unberechenbare britische Wetter die größte amphibische Invasion aller Zeiten zu verhindern drohte. Fans können den Film ab dem 17. September 2026 in den deutschen Kinos sehen, wie Filmstarts berichtet.

Eine wichtige Rolle im Drama spielt auch der ranghöchste Meteorologe Großbritanniens, James Stagg, verkörpert von Andrew Scott (49). Er muss die wohl bedeutendste Wetterprognose der Geschichte erstellen und gerät dabei zunehmend zwischen die Fronten der alliierten Führung. Ungünstige Wetterverhältnisse könnten die gesamte Invasion scheitern lassen, doch ein Aufschub würde die Gefahr erhöhen, dass der deutsche Geheimdienst Verdacht schöpft. Eisenhower, hin- und hergerissen von Verantwortung und Zweifeln, vertraut sich einzig seiner engen Vertrauten Kay Summersby an, die von Kerry Condon (43) gespielt wird. Zugleich wird er von den Erinnerungen an eine verheerend verlaufene Generalprobe des D-Day verfolgt.

Regisseur Anthony Maras konnte für sein Kriegsdrama einen hochkarätigen Cast versammeln. Neben Brendan, Andrew und Kerry steht auch Damian Lewis (55) vor der Kamera, der in der hervorragenden Mini-Serie "Band Of Brothers: Wir waren wie Brüder" bereits Major Richard D. Winters spielte. Die Landung der alliierten Truppen in der Normandie gilt als einer der Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs und wurde bereits von Steven Spielberg (79) in "Der Soldat James Ryan" meisterlich in Szene gesetzt. "Pressure" beleuchtet nun die Entscheidungen und die dramatischen Stunden, die zu diesem geschichtsträchtigen Tag geführt haben.

