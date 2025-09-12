Diese Reality-TV-Formate stehen noch auf Emmy Russ' Liste

Emmy Russ (26), bekannt aus diversen Reality-Formaten, hat große Pläne für ihre TV-Karriere. Im Gespräch mit Promiflash verriet der Social-Media-Star, dass sie trotz ihrer beeindruckenden Liste an Show-Teilnahmen noch nicht alles abgehakt hat. Besonders Das Sommerhaus der Stars und Prominent getrennt hätten es ihr angetan. Aber auch dem Dschungelcamp sei die Blondine, die ihren Lebensmittelpunkt nach Spanien verlegt hat, nicht abgeneigt. "Dschungelcamp steht auch auf meiner Liste. Das würde ich machen und glaube, das würden viele sehr gerne sehen wollen", betont sie gewohnt selbstbewusst.

Lediglich für eine Teilnahme an "Prominent getrennt" stehe Emmy etwas im Weg. Es fehlt der passende Ex-Partner dafür. "Weil ich einfach keine Ex-Freunde oder Partnerschaften generell in Deutschland hatte, die man auch kennt", erklärt sie. Aber was nicht ist, kann ja noch werden: "Vielleicht ergibt sich das ja irgendwann mal, dann wäre ich auch gerne dabei für die Erfahrung. Natürlich für meine Reality-Wand, ich habe eine Wand mit ganz schönen Postern in meiner Wohnung."

Aktuell ist die 26-Jährige bei The Summit zu sehen – für Schlagzeilen sorgt Emmy im Moment aber mit einem ganz anderen Thema. Auf Social Media ranken sich die Gerüchte um sie und Aleksandar Petrovic (34). Der Reality-TV-Darsteller, der eigentlich mit Vanessa Nwattu verlobt ist, soll Spekulationen zufolge mit ihr anbandeln. Da Aleks und Vanessa aber in der anstehenden Staffel von Temptation Island V.I.P. zu sehen sein werden, darf sich keiner der Beteiligten aktuell eindeutig dazu äußern.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

IMAGO / BOBO Emmy Russ, TV-Bekanntheit

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025