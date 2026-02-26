Warnsignal: Bei "#CoupleChallenge"-Emmy und Aleks knallt's

Bei #CoupleChallenge knallt es zwischen Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (34) – und das wegen einer scheinbaren Kleinigkeit am Lagerfeuer. In Folge 13 der Realityshow machen sich die beiden vom Feuer zurück ins Camp auf, als Aleks die angebrochenen Flaschen einsammelt und die 26-Jährige bittet, eine Tasse mit Untersetzer zu tragen. "Nimm mal das hier", fordert er sie auf. Doch Emmy reagiert irritiert und fragt: "Warum soll ich das nehmen, hast du keine Hand?" Wie in der Sendung zu sehen ist, entwickelt sich aus der winzigen Alltagsszene ein lautstarker Streit, der ihre zarte Romanze im TV-Format deutlich auf die Probe stellt.

Aleks erklärt Emmy, er habe bereits zwei schwere Sachen in der Hand und wünsche sich ein bisschen Unterstützung. Sie jedoch bleibt stur und sieht keinen Grund, ihm zu helfen. Später im Einzelinterview empört sich die TV-Bekanntheit darüber, dass Aleks sogar von Schmerzen im Finger gesprochen habe: "Sein kleiner Finger tat weh, weil er eine Plastikflasche, die fast leer war, in der Hand getragen hat. Fand ich nicht so maskulin, ehrlich gesagt", sagt sie in die Kamera. Den 34-Jährigen hingegen nervt ihre Haltung: "Was ist das für eine Einstellung?" In seinem Einzelinterview spricht er davon, dass die "kleinen zickigen Diva-Moves" von Emmy immer mehr zum Vorschein kämen. Auch im Zelt beruhigt sich die Stimmung nicht. "Meinst du, auf Primadonna zu machen oder was, alter?", fährt er sie an und wirft ihr vor, seine Bitte um Hilfe völlig zu überdramatisieren. Die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin kontert: "Zum zweiten Mal sagst du mir jetzt so komische hässliche Sachen. Ich bin ehrlich geschockt, Aleks."

Während Aleks Emmys Verhalten in der Folge als egoistisch wahrnimmt und im Interview sogar erklärt, er habe "gar kein Bock mehr" auf sie, bleibt für die frühere Beauty & The Nerd-Kandidatin vor allem ein bitterer Beigeschmack. Sie betont, sie habe schlicht keinen Sinn darin gesehen, ihm bei dem kurzen Weg zu helfen, weil er körperlich problemlos alles alleine hätte tragen können. Für die Influencerin ist der Streit ein Wendepunkt in der Dynamik mit dem Realitystar. Im Einzelinterview beschreibt sie die Szene als deutliches Signal: "Es war schon so ein kleiner Warnschuss für mich, dass er auch anders kann. Und ich werde das nicht vergessen." Was zunächst als harmonische Romanze zwischen den beiden begonnen hatte, scheint durch den Zwischenfall erheblich ins Wanken geraten zu sein.

RTLZWEI Emmy Russ und Aleksandar Petrovic, "#CoupleChallenge" 2026

