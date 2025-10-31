Inka Williams: Süße Liebesgrüße an Channing Tatum

Inka Williams (26) hat ihre Follower mit einem neuen Einblick in ihr Liebesleben erfreut: Auf Instagram postete das Model am Dienstag ein gemeinsames Selfie mit dem Schauspieler Channing Tatum (45). Die Aufnahme zeigt die beiden in einem Auto, lässig gekleidet in passenden weißen T-Shirts. Seit Februar sind die beiden ein Paar, gingen bislang aber sparsam mit öffentlichen Momenten um. Ihr erster gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich fand am 9. September statt, an Inkas Geburtstag, bei der Premiere von "Demon Slayer: Infinity Castle". Begleitet wurden sie dabei von Channings Tochter Everly, die ein begeisterter Fan der Anime-Serie ist.

Channing, der selbst eine Sprechrolle in der englischen Synchronisation des Films übernommen hat, feierte Inkas Geburtstag am selben Tag mit einer süßen Instagram-Story, in der er schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz! Ich liebe dich so sehr." Seitdem zeigen sich die beiden immer offener als Paar – zuletzt beim BFI London Film Festival am 14. Oktober, wo sie gemeinsam zur Premiere von Channings neuem Film "Roofman" erschienen. Bereits im Frühjahr hatte Inka die Beziehung offiziell gemacht, als sie zu Channings Geburtstag eine Collage von Bildern mit einer liebevollen Botschaft teilte.

Die Beziehung der beiden wurde Anfang des Jahres öffentlich, als sie gemeinsam auf einer Pre-Oscar-Party in Los Angeles gesichtet wurden. Nach Channings Trennung von seiner Verlobten Zoe Kravitz (36) im Herbst 2024 kamen die beiden durch gemeinsame Freunde in Kontakt. Laut einer Quelle, die damals mit People sprach, sei Inka "jung, aber reif für ihr Alter" und bewege sich selbstständig durch ihr Leben. Channing, der ebenfalls ein Händchen dafür hat, besondere Momente zu teilen, feierte mit Inka kürzlich auch einen gemeinsamen Trip nach Sardinien und zeigte sich verliebt und ausgelassen beim Tanzen in den Straßen der italienischen Insel.

https://www.instagram.com/stories/inkawilliams/3753743705330127982/ Inka Williams und Channing Tatum

IMAGO / ABACAPRESS Channing Tatum mit seiner Freundin Inka und seiner Tochter Everly, September 2025

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum im August 2024

