Miles und Keleigh Teller haben jetzt Tattoos ihrer Eheringe

Miles Teller (37) und seine Frau Keleigh (31) sind seit fünf Jahren verheiratet. Ihren Jahrestag verbringen die zwei Schauspieler mit einem romantischen Urlaub auf Bora Bora – und machen sich währenddessen ein ganz besonderes Geschenk, wie die Gattin des "Fantastic Four"-Darstellers jetzt auf Instagram beweist. Die beiden lassen sich ihre Liebe mit Tattoos ihrer Eheringe verewigen! Zu ihrem Beitrag schreibt Keleigh: "Ich liebe dich, alles Gute zum fünften Jahrestag an einen einzigartigen Menschen und mein Herz, Miles."

Ihr Tattoo ist aber nicht das einzige Geschenk, das die 31-Jährige ihrem Liebsten macht. Wie sie kürzlich in einem Clip zeigte, machte sie Miles an einer kleinen Bootsanlegestelle einen erneuten Heiratsantrag! Nachdem sie vor ihm auf die Knie gegangen war und ihm eine Ringbox entgegengestreckt hatte, fuhr außerdem ein kleines Boot vorbei – ihr Geschenk an ihn zum Jahrestag! "Eine verfrühte Überraschung zu unserem fünften Hochzeitstag. Miles sagt immer, dass es nicht fair ist, dass Männer keinen Heiratsantrag bekommen. Also habe ich das mithilfe seines Traumboots getan", schrieb Keleigh zu ihrem Post.

Die beiden Schauspieler lernten sich 2013 auf einer Afterparty der Grammys kennen und fingen bereits kurz danach an, sich zu daten. Vier Jahre später genossen sie einen Urlaub in Südafrika, in dem Miles seiner Freundin die Frage aller Fragen stellte. Am 1. September 2019 gingen die Schauspieler dann den Bund der Ehe ein – und sagten "Ja, ich will". Die Trauung fand auf der hawaiianischen Insel Maui statt.

Instagram / keleighteller Keleigh und Miles Teller im September 2024

Getty Images Miles Teller und Keleigh Sperry bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

