Vor fünftem Hochzeitstag: Keleigh macht Miles Teller Antrag

Miles Teller (37) hat einen ganz besonderen Moment erlebt: Kurz vor ihrem fünfjährigen Hochzeitstag überraschte ihn seine Frau Keleigh (31) mit einem außergewöhnlichen Geschenk. Wie in einem Clip auf Instagram zu sehen ist, geht die Schauspielerin an einer kleinen Bootsanlegestelle vor ihrem Liebsten auf die Knie, streckt ihm eine Ringbox entgegen und macht ihm einen erneuten Heiratsantrag. Kurz darauf fährt ein kleines Boot an ihnen vorbei. Zu dem süßen Video schreibt die Beauty: "Eine verfrühte Überraschung zu unserem fünften Hochzeitstag. Miles sagt immer, dass es nicht fair ist, dass Männer keinen Heiratsantrag bekommen. Also habe ich das mithilfe seines Traumboots getan."

Wie weitere Schnappschüsse zeigen, durfte der "Fantastic Four"-Star das Gefährt nicht nur aus der Ferne begutachten, sondern auch selbst eine Runde damit drehen. Den Ausflug, bei dem auch seine Familie und Freunde anwesend sind, scheint Miles sichtlich zu genießen. Mit einem Kuss vor dem Boot bedankt sich der Hollywoodstar bei seiner Herzdame für die gelungene Überraschung. Anschließend endet der Tag mit einem romantischen Dinner am Wasser.

Das Paar lernte sich 2013 auf einer Party kennen und lieben. Vier Jahre später folgte der Heiratsantrag – und der war nicht weniger spektakulär als der seiner Frau. Miles stellte ihr die Frage aller Fragen in ihrem Sommerurlaub in Südafrika während einer Safari. Keleighs Schwester verkündete die süßen News damals via Instagram: "Diese beiden haben sich am Wochenende in Südafrika verlobt. Ich kann nicht glauben, dass das letzte Sperry-Mädchen jetzt auch vom Markt ist." Die Hochzeit folgte im September 2019 auf Hawaii.

Anzeige Anzeige

Instagram / keleighteller Keleigh und Miles Teller, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / keleighteller Miles und Keleigh Teller, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Keleighs Überraschung? Ich finde sie total süß! Na ja, ich finde die Überraschung schon sehr kitschig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de