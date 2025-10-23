Miley Cyrus kündigt eigenen Song für neuen Avatar-Film an

Miley Cyrus (32) hat eine besondere Nachricht für ihre Fans: Die Sängerin wird einen eigenen Song zum Soundtrack des kommenden Films "Avatar: Fire and Ash" beisteuern. Miley bestätigte, dass sie den Titel zusammen mit Mark Ronson (50) und Andrew Wyatt geschrieben hat. In einem Statement, so Deadline, erklärte sie, dass das Projekt für sie eine besondere Bedeutung habe, da die Themen des Films – Einheit, Heilung und Liebe – sie tief berühren. Der dritte Teil der berühmten "Avatar"-Reihe unter der Regie von James Cameron (71) wird am 19. Dezember in den Kinos starten.

Für Miley ist das Projekt eng mit einem persönlichen Ereignis verknüpft: Im Jahr 2018 verlor sie bei dem verheerenden Woolsey-Brand in Malibu ihr gemeinsames Zuhause mit ihrem damaligen Partner Liam Hemsworth (35). Obwohl das Feuer nur wenige Wochen vor ihrer geplanten Hochzeit ausbrach, fand sie später die Kraft, sich von diesem Schicksalsschlag zu erholen, und sprach davon, sich "aus der Asche wieder aufzubauen". In einem Gespräch mit CR Fashion Book offenbarte sie, dass der Wiederaufbau des Hauses mehr als fünf Jahre gedauert habe.

Die Tradition der hochkarätigen Filmsongs in der "Avatar"-Reihe setzt Miley nun fort, nachdem The Weeknd (35) im Vorgängerfilm "Avatar: The Way of Water" mit dem Song "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)" überzeugte. Abseits der Großproduktion bleibt Miley musikalisch vielseitig: In diesem Jahr erschien ihr Album "Something Beautiful". In der Songwriting-Welt sucht die Künstlerin gern starke Partner, wie zum Beispiel Lykke Li, mit der sie "Beautiful That Way" für "The Last Showgirl" schrieb. Privat reflektiert die Sängerin immer wieder offen, wie sie Karriere und Leben in Einklang bringt – ein Thema, das sie zuletzt in Interviews betonte.

