Miley Cyrus gibt lustigen Einblick in ihre Alltagsroutinen

Miley Cyrus (32) hat in einem Interview mit Vogue am 24. September intime Einblicke in ihren Alltag gegeben und dabei über ihren ungewöhnlichen Schlafrhythmus gesprochen. Die Sängerin erklärte, sie sei sowohl ein Morgen- als auch ein Nachtmensch, was in ihrem Umfeld oft für Herausforderungen sorge. "Ich bin in der besten Stimmung, sobald ich die Augen öffne, und das ist unerträglich für alle um mich herum", verriet Miley. Kaffee sei dennoch unverzichtbar für sie: "Heute habe ich Cold Brew mit normaler Milch getrunken, nichts Spezielles, einfach eine ganz gewöhnliche Kuhmilch."

Neben ihrem Schlafrhythmus sprach die "Flowers"-Interpretin auch über ihre Leidenschaft für Ordnung und Struktur. "Alles in meinem Leben bekommt ein Upgrade", sagte sie und gestand lachend, dass sie von anderen bereits den Namen "Queen of Pristine" erhalten habe. Für Miley bedeutet dieser Ordnungssinn jedoch weit mehr als nur oberflächliches Aufräumen – er ist Teil ihrer persönlichen Weiterentwicklung. "Meine Epochen sind keine Kostüme, sondern echte Metamorphosen", beschrieb sie ihre umfassende Lebensphilosophie, die sich in allen Bereichen, von zwischenmenschlichen Beziehungen bis hin zur Organisation, widerspiegle.

Eine weitere Quelle der Inspiration und Stärke findet Miley in der Gartenarbeit. Gegenüber Pamela Anderson (58) erzählte sie im CR Fashion Book, wie sie sich mit dem Anlegen und Pflegen ihres Gartens eine Oase der Ruhe geschaffen hat. Diese Tätigkeit helfe ihr, nüchtern zu bleiben, ein Meilenstein in ihrem Leben, nachdem sie seit 2019 keinen Alkohol mehr anrührt. "Gartenarbeit ist wie Medizin für mich", sagte Miley. Sie beschrieb, wie das Setzen von Samen und die Arbeit mit den Händen ihr nicht nur Freude bereiten, sondern auch als kreativer Ausgleich dienen – fernab von Ruhm und Karriere.

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Miley Cyrus, Mai 2025

Getty Images Miley Cyrus, Februar 2025