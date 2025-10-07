Miley Cyrus glaubt, sie war die erste "gecancelte" Person

Miley Cyrus (32), die einst als Kinderstar in der Serie Hannah Montana bekannt wurde, spricht davon, womöglich die erste Person gewesen zu sein, die "gecancelt" wurde. Die Sängerin öffnet sich in einem neuen Interview mit CBS Sunday Morning über die harte Kritik, die sie in ihrer Karriere einstecken musste. "Damals wusste ich nicht, wie brutal es wirklich war", reflektiert Miley über die Reaktionen auf ihre schillernden und oft auch kontroversen Auftritte. Doch während die Öffentlichkeit entsetzt reagierte, erinnert sich die Musikerin daran, dass es für sie selbst eine aufregende Zeit gewesen sei: "Es sah spaßig aus und es hat auch Spaß gemacht."

Zu den Momenten, die für Furore sorgten, gehörten ihre aufsehenerregenden Auftritte und Entscheidungen in den frühen Jahren ihrer Karriere. Ein Auftritt bei den Teen Choice Awards 2009 mit einer Tanzeinlage an einer Stange und ein Video, das sie 2010 beim Rauchen aus einer Bong zeigte, brachten Miley massiven Gegenwind ein. Besonders in ihrem "Bangerz"-Zeitalter 2013 war die Kritik groß: von ihrem provokanten "Wrecking Ball"-Musikvideo bis hin zu Songtexten über Drogen und Alkohol. Erst Jahre später, so gesteht die Sängerin, sei ihr klar geworden, wie hart und unnachgiebig die Kritik war, insbesondere aus ihrer heutigen Perspektive: "Ich würde heute niemanden in seinen Zwanzigern aus meiner heutigen Sichtweise beurteilen."

Trotz all der Negativität hat Miley nie daran gezweifelt, die richtigen Entscheidungen für ihre Karriere getroffen zu haben. Mit nur elf Jahren begann sie ihren Weg im Rampenlicht und blieb seitdem ihrer Berufung treu. In einer Unterhaltung mit Pamela Anderson (58) offenbarte sie kürzlich, dass sie zu jeder Zeit zu ihrer Karriere gestanden hat und selbst heute noch "Ja" zum Ruhm sagt. Doch betont die Sängerin auch, dass sie sich vor dem Tag, an dem sie "Nein" sagen könnte, nicht fürchte. Miley, die mit Hits wie "Flowers" und "We Can't Stop" weltweit Erfolge feiert, zeigt sich reifer und ausgeglichener, ohne dabei ihre rebellische Ader eingebüßt zu haben.

Getty Images Miley Cyrus, Mai 2025

Getty Images Miley Cyrus, Oktober 2014

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin