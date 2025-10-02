Miley Cyrus bewahrt Kleid vom ersten Date mit Ex Liam auf

Miley Cyrus (32) hat in einem Interview mit Vogue intime Einblicke in ihre Vergangenheit gewährt. Die Sängerin erzählte, dass sie trotz der Trennung von Liam Hemsworth (35) immer noch einige Andenken an ihre gemeinsame Zeit besitzt. Besonders sentimental bewahrt sie das Kleid auf, das sie bei ihrem ersten Treffen mit Liam getragen hat, sowie das Outfit von ihrem ersten Date. Dazu sammelt sie Briefe und andere Erinnerungsstücke, die für sie wertvolle Momente ihres Lebens repräsentieren. "Ich möchte diese schönen Momente meines Lebens bewahren", erklärte Miley.

Die Beziehung der beiden Stars begann 2009, als sie sich bei den Dreharbeiten zu "Mit dir an meiner Seite" kennenlernten. Über die nächsten Jahre führten Miley und Liam eine turbulente On-Off-Beziehung, die 2012 in einer Verlobung gipfelte. Nach einer kurzen Trennung folgte 2018 die Hochzeit, die jedoch nur 8 Monate später wieder endete. Liam reichte im August 2019 die Scheidung ein und verwies dabei auf "unüberbrückbare Differenzen". Für Miley war die mediale Aufmerksamkeit rund um die Trennung besonders belastend, wie sie einmal im Podcast "Joe Rogan Experience" verriet: "Was wirklich schlimm war, war die Dämonisierung und all diese Geschichten."

Obwohl Miley inzwischen einen neuen Lebensabschnitt begonnen hat, betrachtet sie Kleidung und Mode als Spiegel ihrer persönlichen Entwicklung. Im Interview sprach sie darüber, wie wichtig es für sie sei, diese Phasen in ihrer Karriere und ihrem Leben zu dokumentieren. Für Miley haben ihre Kleidungsstücke nicht nur einen modischen, sondern auch einen emotionalen Wert. Während sie einen Teil der intimen Andenken für sich behält, empfindet sie es als Herausforderung, zu entscheiden, welche Momente sie mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Mode ist für die Sängerin also weit mehr als nur ein Kostüm – es ist Ausdruck ihrer stetigen Metamorphose.

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth im Juni 2019

Getty Images Miley Cyrus, Mai 2025