Miley Cyrus verrät ihr Geheimnis für ein nüchternes Leben

Miley Cyrus (32), seit fünf Jahren nüchtern, hat im Gespräch mit Pamela Anderson (58) für das CR Fashion Book ihr persönliches Erfolgsgeheimnis offenbart. Die Sängerin, die sowohl vom Alkohol als auch von Marihuana Abstand genommen hat, schwört auf Gartenarbeit. "Das Pflanzen von Samen und das Gärtnern ist zu einer Art Medizin geworden, die mich in meinem nüchternen Lebensstil geerdet hält", erklärte Miley. Sie genieße es, sich auf einfache Dinge im Leben zu konzentrieren, die nichts mit Ruhm oder Erfolg zu tun haben. Besonders berührend war für sie der Moment, als sie nach einer Tour heimkehrte und sich ein Blumenmeer vor ihr ausbreitete – nachdem sie zuvor Samen gestreut hatte: "Es sah aus wie ein Märchengarten."

Die "Flowers"-Sängerin gab zudem zu, dass sie während des Corona-Lockdowns 2020 noch einmal dem Alkohol verfallen war, bevor sie endgültig den Entschluss fasste, nüchtern zu bleiben. "Ich wollte wahrscheinlich noch einmal stolpern, um wirklich zu verstehen, was ich brauche", gestand sie. Die positive Veränderung in ihrem Leben sieht Miley nicht nur symbolisch im Wachstum ihrer Gartenpflanzen, sondern auch in ihrer kreativen Arbeit. Der Erfolg von "Flowers" habe ihr geholfen, altes emotionales Gepäck zu verarbeiten und inneren Frieden zu finden.

Abseits dieser Entwicklungen denkt die Musikerin zunehmend darüber nach, wie lange sie der Unterhaltungsindustrie treu bleiben möchte. "Ich bin mit 11 auf diesen Zug aufgesprungen und habe nie aufgehört", reflektierte die ehemalige "Hannah Montana"-Darstellerin. Zwar liebe sie noch immer ihre Karriere, doch sei sie nicht mehr abgeneigt, irgendwann einen anderen Weg einzuschlagen. Bis dahin verfolgt sie jedoch weiterhin ihre Leidenschaft für die Musik – und das Gärtnern.

Getty Images Miley Cyrus, Juli 2025

Getty Images Pamela Anderson, März 2025

Getty Images Miley Cyrus, Mai 2025