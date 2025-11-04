Ritterschlag ohne Brooklyn: Zerreißprobe für die Beckhams

Ein großer Tag für David Beckham (50): Der ehemalige Fußballstar wurde von König Charles (76) auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen – eine Ehrung, die er sich nach mehr als einem Jahrzehnt des Wartens mehr als verdient hatte, wie Mirror berichtete. Doch trotz der feierlichen Zeremonie überschattete ein sehr persönlicher Moment den Anlass. Sein ältester Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) glänzte bei der Zeremonie erneut mit Abwesenheit und setzte damit ein weiteres Zeichen der Distanz, die seit über einem Jahr im Familiengefüge herrscht. Der ehemalige Fotograf versäumte bereits beide Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag seines Vaters im Mai dieses Jahres.

Bereits im Jahr 2022 begann es zwischen Brooklyn und seinen Eltern, David und Victoria Beckham (51), zu kriseln. Ein möglicher Auslöser: eine Meinungsverschiedenheit rund um Nicolas Hochzeit mit Brooklyn, bei der die Braut sich für ein Kleid von Valentino und gegen ein Design von Victoria entschied. Diese Entscheidung schien laut Mirror Spannungen zu schüren, die sich seither zu einem tieferen Bruch verfestigt haben. Mit einer Auseinandersetzung mit seinem Bruder Romeo (23) soll allerdings alles angefangen haben. Seitdem fehlt Brooklyn auffällig häufig bei wichtigen Familienereignissen – so blieb er auch Victorias Show während der Pariser Modewoche und der Premiere der Netflix-Dokumentation über die Beckhams fern.

In Interviews deutete Victoria zuletzt immer wieder auf schmerzhafte Entwicklungen hin. Mit einem Seitenhieb auf die legendäre Gallagher-Fehde sprach sie davon, wie schwer eine Zerstrittenheit zwischen Geschwistern für eine Mutter sein müsse. Die enge Verbindung zu Harper (14), Romeo und Cruz (20) betonte sie indes. Dabei scheinen David und Victoria dennoch bemüht, den Kontakt wiederherzustellen. Kürzlich likten beide ein Instagram-Video ihres Sohnes, in dem er ein Pancake-Rezept vorstellte. Doch ein vergleichbarer Schritt von Brooklyn blieb bislang aus. Insidern zufolge bleibe die Hoffnung, dass sich die Wogen glätten, bestehen – Blut ist schließlich dicker als Wasser.

Collage: Getty Images, Imago Brooklyn Peltz-Beckham verpasste David Beckhams Ritterschlag, Collage, November 2025.

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023