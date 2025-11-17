Schon bald im Kino: Alle Infos zu "Avatar: Fire and Ash"

Das Warten hat bald ein Ende: Der erwartete dritte Teil der Avatar-Reihe, "Avatar: Fire and Ash", wird am 17. Dezember 2025 endlich in die Kinos kommen. Nach den dramatischen Ereignissen aus "The Way of Water" setzen Jake Sully und Neytiri ihren Kampf auf Pandora fort, während sie den Verlust ihres Sohnes Neteyam betrauern, berichtet Bild. Doch die Ruhe auf Pandora wird erneut bedroht. Ein neuer Na'vi-Stamm, der Feuerstamm, wendet sich gegen die spirituelle Gottheit Eywa und nutzt das Element Feuer als mächtige Waffe. Für zusätzlichen Konflikt sorgt die Rückkehr des gefürchteten Colonel Quaritch, der als "Recombinant" wieder auftaucht.

In dem kommenden Abenteuer spielen wieder viele bekannte Gesichter mit, darunter Sam Worthington (49) und Zoe Saldaña (47) in der Rolle von Jake und Neytiri. Auch Sigourney Weaver (76), Kate Winslet (50) und Oona Chaplin (39) kehren zurück und verleihen den Charakteren Kiri, Ronal und Varang Leben. Regisseur James Cameron (71) lässt die Zuschauer dabei tief in eine Welt aus Vulkanlandschaften und schneebedeckten Gipfeln eintauchen, wobei Themen wie Macht, Familie und Loyalität eine zentrale Rolle spielen. Auch die Filmfans dürfen gespannt sein: Gerüchten zufolge könnte die Laufzeit des Films 195 Minuten betragen, was ihn zum bisher längsten Teil der Reihe machen würde. Eine offizielle Bestätigung liegt dazu jedoch noch nicht vor.

Neben der hochkarätigen Besetzung und den neuen Schauplätzen sorgt eine weitere Entwicklung rund um den menschlichen Charakter Spider für Gesprächsstoff. In einem früheren Trailer deuteten Aufnahmen an, dass dieser Charakter plötzlich ohne Atemmaske auf Pandora überleben kann. Diese Veränderung wirft spannende Fragen zur fortschreitenden Verbindung zwischen Mensch und Pandora auf. Oona Chaplins Varang, die den Antagonisten des Films verkörpert, wird dabei offenbar eine besondere Rolle spielen. Fans können sich sicher sein, dass "Avatar: Fire and Ash" nicht nur visuell beeindrucken, sondern auch die Beziehung zwischen den Figuren und der Welt Pandoras weiter vertiefen wird.

Landmark Media Press and Picture "Avatar: The Way Of Water"

SIPA PRESS/Action Press Sam Worthington und Zoe Saldana im "Avatar: The Way of Water"-Trailer

Getty Images Der Cast und die Produzenten von "Avatar", Dezember 2022