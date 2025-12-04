Richard Simmons' unheimliche Puppensammlung wird versteigert

Richard Simmons' (†76) unheimliche Puppensammlung kommt unter den Hammer: Am 6. Dezember 2025 versteigert das Auktionshaus Theriault’s in Annapolis, Maryland, mehr als 250 seiner geliebten Kunstpuppen. Die Live-Auktion ist vor Ort geplant, Gebote sind aber auch per Telefon, Internet und schriftlich möglich. Unter den Highlights: eine von Richard vor über 30 Jahren in Auftrag gegebene Figur von Barbra Streisand (83), die umgerechnet mit über 3.000 Euro taxiert wird. Viele weitere Stücke werden im Bereich bis rund 863 Euro erwartet. Das Event trägt den Titel "Marquis: The Art Doll Collection of Richard Simmons Cataloged Auction" und richtet sich an Sammler, die nach Unikaten suchen – genau das, was Richards Vitrinen seit Jahrzehnten füllte.

"Zeitgenössische Puppenkunst, oft als figürliche Kunst bezeichnet, steht im Mittelpunkt dieser außergewöhnlichen Auktion der feinsten Unikate oder extrem limitierten Künstlerpuppen", heißt es in der offiziellen Beschreibung von Theriault’s. Viele Namen aus der NIADA-Szene (National Institute of Art Doll Makers) sind vertreten, darunter Lisa Lichtenfels mit dem 28-Zoll-Barbra-Stück und "Portrait of Woman with Red Feathered Wings" (geschätzt bis zu 1.898 Euro), Antonette Cely mit "Here Comes the Bride" sowie einem Trio im 18.-Jahrhundert-Stil, Scott Gray mit "Here is My Handle" und Gail Lackey mit mehreren Elfenfiguren im Wert von bis zu 863 Euro. Auch Motive aus Klassikern wie "Alice im Wunderland" tauchen auf. Wer nur schauen will, bekommt mit einem 59-Euro-Katalog ein Erinnerungsstück mit hochwertigen Fotos. "Laut Richards Familie war es sein Wunsch, dass diese Kunstwerke nun mit anderen geteilt werden", so Theriault’s laut der Daily Mail, die auch Fotos der Puppen teilte.

Richard starb im Juli 2024 in Los Angeles. Der Gerichtsmediziner hatte den Tod als Unfall nach Sturzkomplikationen eingeordnet, eine Herzerkrankung trug dazu bei. Der einstige Fitnessstar zog sich 2014 aus der Öffentlichkeit zurück und lebte in den Hollywood Hills, zuletzt an der Seite seiner Freundin und Haushaltsmanagerin Teresa Reveles. Richard war ein früher Förderer der NIADA und jahrelang ein bekanntes Gesicht auf Puppen-Conventions. "Die Stücke, die ihm am meisten bedeuteten, nicht nur wegen ihrer Kunstfertigkeit, sondern auch wegen persönlicher Erinnerungen, behielt er immer", erklärte Theriault’s. Bruder Lenny würdigte gegenüber dem People Magazine die Fürsorglichkeit des Stars: "Er hat sich wirklich um Menschen gekümmert."

Jason Kempin / Getty Images for Egpaf Richard Simmons, professioneller Fitnesstrainer im Juni 2013

Getty Images Barbra Streisand beim Chanel Dinner Celebrating Our Majestic Oceans, 2018

Getty Images Richard Simmons, Fitnessexperte, im Juni 2004

