Sussex-Insider betont: Prinz Harry und Meghan verdienen Geld

Ein Insider verteidigt Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) gegen Vorwürfe der Heuchelei und betont, dass das Paar gezwungen ist, sein Einkommen selbst zu sichern. Anlass der Diskussion ist ein Bericht ihrer Archewell Foundation, der aufzeigt, dass junge Menschen Authentizität und echte Werte in ihren Vorbildern suchen. Kritiker verweisen jedoch auf die lukrativen Deals der Sussexes, wie die Verträge mit Netflix und Spotify, die ihnen seit ihrem Rückzug aus der königlichen Familie 2020 schätzungsweise 114 Millionen Euro eingebracht haben. Dem Insider zufolge habe die finanzielle Unabhängigkeit es Harry und Meghan ermöglicht, beträchtliche Summen für wohltätige Zwecke zu spenden, so Daily Mail.

Der Archewell-Report beleuchtet, dass junge Menschen sich von der inszenierten Welt der Influencer abwenden und stattdessen aktivistische Marken bevorzugen. Newsweek ordnet diese "Kehrtwende zur Authentizität" als heikel ein, weil die Sussexes seit 2020 lukrative Verträge abgeschlossen haben. Ein nahestehender Unterstützer von Harry und Meghan sieht das Paar als eine solche Markenpersönlichkeit, die sich für soziale Anliegen engagiert. "Dass sie Geld verdienen müssen, steht außer Frage. Das müssen wir alle, es sei denn, man gehört der Institution an", sagte er. Bei ihrem jüngsten Engagement kurz vor Thanksgiving in Los Angeles, wo sie in einer Wohltätigkeitsküche halfen, zeigten sich die beiden jedoch von ihrer familiären Seite. Mit kleinen Gesten wie einer innigen Umarmung demonstrierten sie Geschlossenheit und Zusammenhalt.

Seit ihrem Verzicht auf royale Pflichten stehen Harry und Meghan regelmäßig im Fokus der Medien. Während ihrer Zeit in der Monarchie hatten sie bereits klargemacht, dass sie ihren eigenen Weg in der Öffentlichkeit finden wollen. Besonders Harry machte in der Vergangenheit darauf aufmerksam, wie belastend der Druck des Königshauses für ihn war, was letztlich zum Megxit führte. Ihr Engagement für soziale Themen und ihre finanzielle Eigenständigkeit heben sie von der traditionellen königlichen Familie ab. Dennoch bleibt ihr Verhältnis zu dieser kompliziert, und die öffentlichen Spannungen wirken sich immer wieder auf ihr Image aus.

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das World Trade Center in New York

Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "One805LIVE!"-Charity-Konzert, September 2025