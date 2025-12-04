Prinz Harry versendet eine emotionale Weihnachtsbotschaft

Prinz Harry (41) hat eine emotionale Weihnachtsbotschaft verschickt – und stellt darin eine Herzenssache in den Mittelpunkt. In einem Vorwort zum WellChild-Bericht 2024-2025 würdigt der Herzog von Sussex die Arbeit der Kinderhilfsorganisation, deren Schirmherr er seit 17 Jahren ist. Er spricht über die Kräfte, die Familien mit schwer erkrankten Kindern aufbringen müssen, und darüber, was ihm sein Engagement bedeutet. Der Royal blickt außerdem auf einen besonderen Termin zurück: Im September war er in London bei den WellChild Awards zu Gast und traf anschließend seinen Vater König Charles III. (77) zu einer privaten Teestunde in Clarence House. Harrys Ton ist festlich, persönlich und klar: Er will jenen danken, die das ganze Jahr über helfen.

Harry schwärmt, wie wichtig Hilfsorganisationen sind. "Jedes Jahr bin ich als Schirmherr von WellChild dem außergewöhnlichen Geist der WellChild-Community demütig verbunden", schreibt er im Bericht. "Angesichts des immensen Drucks auf Gesundheits- und Sozialdienste bietet WellChild weiterhin einen Rettungsanker: setzt sich ein, innoviert und sorgt dafür, dass schwerkranke Kinder, wenn möglich, sicher zu Hause und in ihren Gemeinden betreut werden." Ein Höhepunkt für ihn bleibe das Treffen mit den Preisträgern, betont Harry. Der Royal lobt zudem das Peer-Netzwerk Family Tree: Es spende Freundschaft, Rat und das Gefühl, nicht allein zu sein. Zum Schluss richtet er seinen Dank an Mitarbeiter, Pflegekräfte, Unterstützer, Freiwillige und Familien: "Euer Anteil an unserer Geschichte verändert jeden Tag Leben", so Harry im Bericht.

Bei der diesjährigen WellChild-Zeremonie im September – seiner bereits 15. Teilnahme! – strahlte der Herzog wie ein Honigkuchenpferd, als er mit den kleinen Kämpfern spielte und sogar einen Schwertkampf mit Luftballons austrug. Besonders rührend: Harry nahm sich bei jedem Besuch ausgiebig Zeit für die Familien. Bei einem Empfang vor der eigentlichen Zeremonie hörte er sich ihre Geschichten an und schuf unvergessliche Erinnerungen. "Das Hören der Geschichten dieser Kinder, ihrer Familien und der Fachkräfte, die sie unterstützen, erinnert mich daran, was am wichtigsten ist: Gemeinschaft, Verbindung und Mitgefühl", so Harry laut dem Mirror.

Getty Images Prinz Harry im September 2025 in London

Getty Images Prinz Harry im September 2025 in London

Getty Images Prince Harry spielt bei den WellChild Awards 2025 mit Gwen Foster mit Luftballon-Schwertern