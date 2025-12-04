"Wer wird Millionär?": Jauch lädt zum Weihnachtsspecial

RTL sorgt für Quiz-Unterhaltung an Weihnachten. An beiden Feiertagen, am 25. und 26. Dezember, laufen ab 20:15 Uhr extra lange Weihnachtsspecials von Wer wird Millionär? – direkt aus dem festlich geschmückten Studio mit Günther Jauch (69). Vorher, jeweils um 19:05 Uhr, feiert ein neues Format mit prominenten Gästen Premiere: "Promis unterm Weihnachtsbaum – Das Quiz für die ganze Familie". Hier wird gesungen, geraten und mitgefeiert, wie fernsehserien.de berichtet.

Bei "Wer wird Millionär?" dürfen sich die acht Kandidaten pro Ausgabe über zusätzliche Joker-Geschenke freuen. Vorab wählen sie wie gewohnt zwischen der Sicherheitsvariante mit drei Jokern und 16.000-Euro-Stufe oder der Risikovariante mit vier Jokern. Obendrauf kommt ein Überraschungs-Joker aus dem Geschenke-Berg, dessen Inhalt zunächst verborgen bleibt. Damit stehen in der Sicherheitsvariante vier Joker zur Verfügung, in der Risikovariante sogar fünf. Dadurch steigen die Chancen, den begehrten Jackpot zu knacken, was seit März 2020 keinem Kandidaten mehr gelungen ist.

Beim neuen Quizformat "Promis unterm Weihnachtsbaum – Das Quiz für die ganze Familie" treten Prominente gemeinsam mit ihren Liebsten als Teams an. Sänger Luca Hänni (31) spielt gemeinsam mit seiner Frau Christina (35), das Kult-Paar Josef und Narumol aus Bauer sucht Frau tritt ebenfalls an. Moderatorin Marijke Amado (71) testet mit ihrem Sohn Kai ihr Wissen, und die Realitystars Calvin (33) und Marvin Kleinen bilden zusammen mit ihrer Mutter Dagmar eine quirlige Mannschaft. Das Quiz bringt emotionale, witzige und nostalgische Momente ins Wohnzimmer und verspricht weihnachtliche Stimmung mit Mitmachfaktor für die ganze Familie.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch während des "Wer wird Millionär?"-Weihnachtsspecials, Dezember 2024

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

Instagram / calvinkleinen Calvin und Marvin Kleinen, April 2022