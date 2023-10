So glamourös feiern die Stars Halloween mit Cindy Crawford

Süßes sonst gibt's Saures! Es ist wieder so weit – der wohl schaurigste Tag des Jahres steht vor der Tür. Und mit ihm ein paar schrecklich schöne Halloween-Looks. Weltstars wie Kaia Gerber (22), Paris Hilton (42) oder auch Machine Gun Kelly (33) präsentieren ihren Fans die diesjährigen Kostüme auf der alljährlichen Casamigos Halloween-Party von Cindy Crawford und ihrem Ehemann. Eins ist sicher: Die Wahl fiel in diesem Jahr besonders vielseitig aus. Das sind die besten Halloween-Stylings der Gäste!

Nachdem sich Paris Hilton in den vergangenen Jahren als Playboy-Häschen oder süße Fee Tinkerbell verkleidet hatte, zieht sie in diesem Jahr als Britney-Spears-Double alle Blicke auf sich. 2003 hatte ihre Freundin den Flugbegleiterinnen-Look in ihrem Musikvideo für den Hit "Toxic" getragen. Bei Instagram schreibt sie dazu: "In Ehren an unsere Königin. Fröhliches Halloween." Ihren Sohn Pheonix verkleidet Mama Paris auf diesen Pics passend zu ihrem Kostüm als Piloten.

Megan Fox (37) und ihr Verlobter Machine Gun Kelly besuchen die alljährliche Casamigos Halloween Party in Los Angeles in Filmkostümen. Beide haben sich ein Beispiel an den Figuren aus Quentin Tarantions "Kill Bill: Volume 1" genommen. Die Schauspielerin verkörpert die Assassine Gogo Yubari. Der Musiker stellt Uma Thurman (53) in ihrem gelben Einteiler mit Blutflecken und einem Samuraischwert nach.

Selbstverständlich dürfen die Veranstalter auf ihrer eigenen Party nicht fehlen! Cindy Crawford (57) und ihr Langzeit-Ehemann Rande Gerber (61) zeigen sich als Danny Zuko und Sandy Olsson aus der romantischen Komödie "Grease". Tochter Kaia Gerber verkörpert gemeinsam mit ihrem aktuellen Partner Austin Butler (32) das einstige Duo aus Andy Warhol und Edie Sedgwick. Presley Gerber, der 24-jährige Sohn, begleitet seine Familie im Hawaiihemd und mit Anglerhut.

Instagram / parishilton Paris Hilton, Halloween 2023

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly

Getty Images Rande Gerber und Cindy Crawford

Getty Images Austin Butler, Kaia Gerber, Cindy Crawford, Presley Gerber und Rande Gerber

