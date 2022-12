Total verliebt! Presley Gerber gibt Lexi Wood innigen Kuss

Presley Gerber (23) und Lexi Wood schweben auf Wolke sieben! Nach der Trennung von Kaia Gerber (21) wurde der Sohn von Cindy Crawford (56) im vergangenen Oktober mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet: Turtelnd lief er mit seiner neuen Flamme, die ebenfalls modelt, durch Manhattan. Nur wenige Wochen später machten Spekulationen über eine mögliche Verlobung der beiden die Runde. Nun sind neue Bilder aufgetaucht, auf denen die zwei total verliebt zu sehen sind: Presley und Lexi wurden knutschend in Los Angeles gesichtet.

Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, wurde Presley in schwarzen Jeans, einem weißen Langarm-Shirt und einer Cap beim Blumenkaufen gesichtet. Der Strauß war aber natürlich nicht für ihn selbst: Auf einem Parkplatz in Los Angeles öffnete das Model seiner Liebsten die Autotür, die daraufhin in einer weiten dunklen Hose und einem schwarzen Blazer aus dem Wagen stieg. Cindys Sohn überraschte Lexi mit den Blumen. Dafür wurde er reichlich belohnt, denn die Beauty gab ihm einen innigen Kuss.

Vor wenigen Wochen hatte sich das Paar sogar gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Der Anlass: Presleys Mutter Cindy hatte eine Kollektion mit der Uhrenmarke Omega herausgebracht, wofür ein Event in Malibu ausgerichtet wurde. Das hatten sich die beiden Turteltauben nicht entgehen lassen – bereitwillig posierten sie für die Kameras.

Instagram / presleygerber Presley Gerber

Getty Images Lexi Wood im September 2022

Getty Images Lexi Wood und Presley Gerber im November 2022

