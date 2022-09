Mit Kussfoto offiziell gemacht: Sie ist Presley Gerbers Neue

Cindy Crawfords (56) Kinder schwelgen beide im Liebesglück! Seit einigen Monaten ist ihre Tochter Kaia Gerber (21) jetzt schon mit Austin Butler (31) zusammen – das Model und der Schauspieler machen auch kein Geheimnis daraus, wie glücklich sie miteinander sind: Immer wieder zeigen die zwei sich kuschelnd oder sogar knutschend in der Öffentlichkeit. Auch ihr älterer Bruder kann sich in Liebesdingen offenbar nicht beschweren: Presley Gerber (23) hat eine neue Freundin und stellte sie jetzt stolz vor!

Mit einem süßen Kussbild in seiner Instagram-Story machte der 23-Jährige es nun ganz offiziell: Er ist wieder vergeben! Die Glückliche heißt Gaia und ist eine Influencerin – ihr Content besteht hauptsächlich aus verführerischen Fotos. Wie lange die zwei schon zusammen sind, ist nicht bekannt. Doch schon vor zwei Wochen kommentierte Presley eines ihrer Bikinibilder mit einem Herz-Emoji.

So oder so scheinen Presley und Gaia total verrückt nacheinander zu sein: Paparazzibilder zeigen die beiden am Mittwoch in Malibu, wo sie auf offener Straße rumgeknutscht haben – das Male-Model umfasste seine Partnerin dabei ganz innig am Hals. Findet ihr, die zwei geben ein hübsches Paar ab? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / gayagoldd Presley Gerbers Freundin Gaia

Instagram / gayagoldd Presley Gerbers Freundin Gaia

Instagram / presleygerber Presley Gerber

