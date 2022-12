Größte Fans: Kaia Gerbers Familie sieht bei Modenschau zu

Kaia Gerber (21) kann auf ihre Familie zählen. Die Beauty ist als Tochter von Cindy Crawford (56) und Rande Gerber (60) im Rampenlicht groß geworden. Kein Wunder, dass auch sie wie ihre Mutter und ihr Bruder Presley Gerber (23) die Laufstege der Welt erobert. Auch wenn sie schon unzählige Male bei verschiedenen Fashion-Shows mitgelaufen ist, wird sie immer noch tatkräftig von ihrer Familie unterstützt: Cindy, Rande, Presley und Kaias Freund Austin Butler (31) sahen ihr bei einer Modenschau in Los Angeles zu!

Kaia war eines der Models, das in Los Angeles die Celine-Kollektion präsentierte. Die Show ließen sich ihre Liebsten aber natürlich nicht entgehen: Mama, Papa, Bruder und Freund erschienen allesamt in dunklen, eleganten Outfits und sahen der 21-Jährigen von ihren Sitzplätzen aus gebannt zu. So konnte die Familie die Beauty in einem goldenen Kleid mit Cut-outs und in einem schwarzen Lederlook auf dem Laufsteg beobachten.

Wie sehr die Familie zusammenhält, hatte Rande im vergangenen September bewiesen: Seine Tochter feierte ihr 21. Lebensjahr, weshalb er ihr in seiner Instagram-Story süße Worte widmete. "Du bist immer da mit einer Umarmung... oder einem Haarschnitt... oder manchmal sogar mit einem Nudelholz. Du nimmst das Leben hin... wie ein süßes Liebeslied. Hör niemals auf zu lächeln. Ich liebe dich", schrieb der Mann von Cindy.

Getty Images Rande Gerber, Presley Walker Gerber, Cindy Crawford, Austin Butler und Travis Jackson

Getty Images Kaia Gerber bei der Celine Fashion Show im Dezember 2022

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber und Rande Gerber

