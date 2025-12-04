Curtis Stone gesteht: Farmleben ist härter als gedacht

Der Promikoch Curtis Stone (50) hat in einem Interview mit Fox News Digital offen eingeräumt, dass das Leben auf dem Land ihn vor unerwartete Herausforderungen stellt. Gemeinsam mit seiner Frau, der Schauspielerin Lindsay Price (48), kaufte er 2021 eine Farm in den Santa Monica Mountains. Doch Traktor und Kettensäge bereiten dem gebürtigen Australier auch vier Jahre später noch Schwierigkeiten. "Ich bin nicht brillant mit einer Kettensäge, und sie ist ziemlich gefährlich", gab er zu. Obwohl die gesamte Familie Aufgaben auf dem Hof zugeteilt bekommen hat, werden diese laut Curtis nur selten erledigt. Lindsay hingegen liebt die Weinlese auf dem kleinen Weingut der Farm – vor allem, wenn es anschließend etwas zu trinken gibt.

Besonders in Erinnerung geblieben ist dem Starkoch sein erstes Thanksgiving auf der Farm, das in einem Küchenchaos endete. "Ich dachte, ein Ofen würde reichen. Es war ein Desaster", gestand er. Der Truthahn brauchte länger als erwartet, während die Beilagen kalt wurden. Dies führte zu einer Improvisation, die auch ein erfahrener Koch wie Curtis nicht vermeiden konnte. Heute plant der Gastgeber solcher Feste genauer und rät: "Das Wichtigste ist, dass jeder eine Aufgabe hat." Neben seiner Expertise für die amerikanische Küche sorgt Curtis auch mit international inspirierten Einsätzen für Überraschungen. So kochte er einst ein veganes Gericht für Paul McCartney (83) und bekam nach dem Essen großes Lob vom ehemaligen Beatle.

Privat zeigt sich Curtis als Familienmensch und Genießer. Mit Lindsay hat er zwei Söhne, Hudson und Emerson, deren Wurzeln dank der koreanischen Herkunft ihrer Großmutter auch Einfluss auf das familiäre Essen haben – Kimchi gehört bei den Festtagsmenüs der Familie dazu. Auch abseits der Farm bleibt Curtis kreativ: Neben seiner Fernsehkarriere und seinen Restaurants in Los Angeles hält ihn sein traumhafter Rückzugsort in den Bergen stets auf Trab. "Ich liebe die Freiheit und den Raum hier draußen", schwärmte der Koch, der viele Träume für die Farm hat – selbst wenn seine Fähigkeiten als Landwirt noch ausbaufähig sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Curtis Stone, TV-Koch

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsay Price und Curtis Stone bei einer Pre-Emmy-Party, September 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Curtis Stone bei der Coles Christmas 2025 Launch in den Lunar Studios in Sydney

Wie findet ihr es, dass Curtis offen zugibt, mit Traktor und Kettensäge zu kämpfen? Erfrischend ehrlich – macht ihn super sympathisch. Lieber Profis ranlassen, Curtis soll am Herd glänzen. Ergebnis anzeigen