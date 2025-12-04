Ehefrau Emma verrät: Bruce Willis geht es wohl "großartig"

Die bewegenden Worte von Emma Heming (47) Willis lassen aufhorchen: Ihrem Ehemann Bruce Willis (70) geht es den Umständen entsprechend gut! In einem emotionalen Interview in der NBC-Show Today sprach die Autorin offen über den Gesundheitszustand ihres berühmten Gatten, der seit 2023 gegen eine frontotemporale Demenz ankämpft. "Es ist eine schwierige Frage zu beantworten, aber ehrlich gesagt - heute geht es ihm großartig", verriet Emma sichtlich bewegt. "Er ist von Liebe und Fürsorge umgeben und kommt mit einer unfreundlichen Krankheit wirklich gut zurecht." Erst am Montag wurde Emma bei der Hidden Heroes-Gala in Washington, D.C. mit dem Tom Hanks Caregiver Champion Award geehrt. Sie engagiert sich öffentlich für pflegende Angehörige und teilt Einblicke in ihren Weg seit Bruce’ Diagnose, die die Familie im Februar 2023 öffentlich machte.

Die frontotemporale Demenz ist eine besonders tückische Form der Demenz, die hauptsächlich Menschen zwischen 45 und 65 Jahren betrifft. Anders als bei der bekannteren Alzheimer-Krankheit greift sie jene Bereiche an, die für Persönlichkeit, Verhalten und Sprache zuständig sind. Zuvor hatte der Schauspieler 2022 seinen Abschied von der Leinwand verkündet, nachdem zunächst Aphasie diagnostiziert worden war. Bei der End Well 2025-Konferenz in Los Angeles erzählte Emma dem People Magazine, Bruce sei nie jemand gewesen, der über sein Vermächtnis sinniere. "Er hat es wirklich geliebt. Es war seine Leidenschaft. Er ist immer so bescheiden. Man würde es nie merken", so Emma. Neben öffentlichen Auftritten setzt sich die Autorin des Ratgebers "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path" auch im Privaten für Stabilität ein. Nähe, Rituale und kleine Glücksmomente stehen dabei ganz oben. "Unser Leben ist sehr einfach. Das war es eigentlich immer. Einfach präsent mit ihm zu sein, das ist die Freude", gestand Emma People.

Bruce ist mittlerweile in ein nahegelegenes zweites Zuhause umgezogen und wird rund um die Uhr von Pflegepersonal betreut. Für die anstehenden Feiertage gilt bei den Willis: Traditionen behutsam bewahren, Neues zulassen. "Die Feiertage sind so schwer", erklärte die Autorin, "aber man muss lernen und sich anpassen und neue Erinnerungen schaffen." Aus der Patchwork-Familie gibt es Rückhalt: Neben den gemeinsamen Töchtern Mabel und Evelyn zählen auch Rumer (37), Scout (34) und Tallulah (31) aus der früheren Ehe mit Demi Moore (63) zum festen Kreis. "Demenz ist hart, aber es gibt immer noch Freude", so Emma. Und weiter: "Wir lachen immer noch. Es gibt sie noch. Es sieht nur anders aus."

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming Willis, Model

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming und Bruce Willis, April 2022

Instagram / scoutlaruewillis Tallulah Willis und Scout Willis mit ihrem Vater Bruce Willis, 2025