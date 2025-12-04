Verfahren gegen Olli eingestellt: So reagiert Anne Wünsche

Oliver Pocher (47) musste sich heute wegen des Vorwurfs der üblen Nachrede vor dem Amtsgericht Köln verantworten. Doch das Verfahren wurde eingestellt – unter einer Bedingung. Der Comedian erklärte sich laut Bild bereit, in den nächsten drei Monaten eine Summe von 15.000 Euro an wohltätige Organisationen wie den Kinderschutzbund und ein Kinderhospiz zu zahlen. Mit den Worten "Bitte einfach beenden" schloss er das Kapitel vor Gericht für sich ab. Die Reaktion von Anne Wünsche (34) ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Sie machte ihrem Ärger nun Luft.

Zu einem Screenshot mit seinem Zitat schrieb Anne in ihrer Instagram-Story: "Nein, Oliver! Hier wird jetzt nicht einfach alles beendet!" Sie warf dem Comedian vor, sich bis heute weder entschuldigt noch die falschen Behauptungen öffentlich zurückgenommen zu haben, die über sie verbreitet worden seien. Die Influencerin erinnerte an die schwierigen Zeiten. "Damals habt ihr beide nicht aufgehört, als ich verzweifelt und heulend vor der Kamera stand", schrieb sie weiter. Wer sich hinter "ihr beide" verbirgt, ließ die Social-Media-Persönlichkeit allerdings offen.

Der Auslöser für den Strafprozess war ein Vorfall aus dem Jahr 2020. Oliver hatte damals in seinem Online-Format "Bildschirmkontrolle" ein Video veröffentlicht, in dem er der 35-Jährigen vorwarf, Follower, Likes und zahlreiche Kommentare gekauft zu haben. Diese Anschuldigungen sorgten sowohl juristisch als auch öffentlich für Aufsehen. Nur wenige Tage vor dem heutigen Verfahren errang Anne vor dem Landgericht Hamburg einen Teilerfolg: Dem Comedian wurde untersagt, seine Behauptungen zu wiederholen. Ein Anspruch auf Schadensersatz blieb ihr aber verwehrt.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures, Instagram / anne_wuensche Collage: Comedian Oliver Pocher und Influencerin Anne Wünsche

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Pocher in Berlin im September 2025