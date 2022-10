Fernsehkoch verteidigt James Corden nach Restaurant-Eklat

James Corden (44) bekommt Unterstützung! Der Moderator der "The Late Late Show" beherrschte in den vergangenen Tagen zahlreiche Schlagzeilen – denn er soll die Kellner eines New Yorker Restaurants angeschrien und unverschämt behandelt haben. James entschuldigte sich daraufhin persönlich bei dem Besitzer des Restaurants und wehrte sich gegen weitere Kritik. Ein australischer TV-Koch springt ihm nun zur Seite und nimmt James in Schutz!

Der australische TV-Koch Curtis Stone (46) kann die Anschuldigungen gegen James Corden kaum glauben. "Ich bin schockiert", erklärte er in einem Interview mit TMZ und berichtete von seinen eigenen Erfahrungen mit dem Moderator: "James Corden war immer ein absoluter Gentleman in unserem Restaurant. Er war immer ein liebenswürdiger Gast, er war immer sehr nett und freundlich zu den Mitarbeitern."

Curtis Stone ist jedoch nicht der Einzige, der für James in die Bresche gesprungen ist. Auch Stratis Morfogen schwärmte von dem TV-Host: Er sei einer der angenehmsten und lustigsten Gäste, die er je bedient habe und geize noch dazu nicht mit dem Trinkgeld. Des Weiteren sprach sich Starkoch Todd English für James aus und betonte, dass er stets nett zu ihm und allen anderen Mitarbeitern gewesen sei.

Getty Images Curtis Stone, TV-Koch

Getty Images Moderator James Corden

Getty Images James Corden in Mountain View im November 2019

