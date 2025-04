Yeliz Koc schießt scharf gegen Eva Benetatous Seitensprung

Evanthia Benetatou (33) sorgte mit einem Geständnis für Aufsehen: Die Reality-TV-Bekanntheit bestätigte, dass sie einen Seitensprung mit Serkan Yavuz (32) hatte, der zu dem Zeitpunkt noch mit seiner Frau Samira (31) zusammen war. Diese Offenbarung bleibt nicht ohne Reaktionen. Yeliz Koc (31) schießt in einer Instagram-Story heftig gegen Eva: "Wie kann man so ein ekliger Mensch sein? Ich bin schockiert und will zum ersten Mal jemanden so richtig beleidigen – diese kleine ehrenlose, unmenschliche... Dein Karma wird dich auf ewig verfolgen und dein Glück auf die Liebe ist hiermit besiegelt."

Auch in weiteren Storys kritisiert Yeliz Evas Verhalten scharf – dabei bezieht sie Serkan, der auch am Betrug beteiligt war, nicht in die Kritik mit ein. Das fällt auch ihren Followern auf, weshalb einer fragt, warum Yeliz nur Eva beleidige. "Weil Samira eine Freundin ist und die zwei gemeinsame Kinder haben. Aus Respekt zu ihr und den Kindern beleidige ich ihn nicht", erklärt die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (33) und fügt hinzu: "Ich will auch nicht, dass meine Freunde den Vater meiner Tochter beleidigen."

Den Seitensprung gab Eva kürzlich bekannt: "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir – letztes Jahr. In einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte sein sollen: mein Geburtstag. [...] Ich fühlte mich alleine, überfordert, verletzt – besonders, weil nicht einmal der Vater meines Kindes an mich gedacht hat." Damit spielt sie auf Chris Broy (35) an, der Eva offenbar vor den Kopf gestoßen hatte. Der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer bezog zu Evas Aussagen auch schon Stellung: "Wenn ich so den neuesten Gossip höre, oweia."

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Dezember 2024

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy, Realitystars

