Melanie Sykes kämpft tapfer gegen Autoimmunerkrankung

Melanie Sykes (55) meldet sich mit einem ehrlichen Gesundheitsupdate bei ihren Fans. Die TV-Persönlichkeit teilte am Mittwoch auf Instagram mit, dass sie weiter gegen die Folgen einer Autoimmunerkrankung ankämpft. Sie erklärte, sie sei "zu zwei Dritteln kahl" und leide unter starken Entzündungen am ganzen Körper. Dennoch bat sie ihre Community: "Macht euch keine Sorgen um mich." Stattdessen wolle sie den Fokus auf Heilung und Achtsamkeit legen. "Das Leben ist so gut, und ich weiß es, weil ich genau hier und jetzt bin und es nichts zu fürchten gibt", schrieb Melanie. Sie machte deutlich, dass sie über ihr Leiden nicht ständig sprechen möchte: "Wir müssen das nicht in jedes Gespräch bringen", sagte sie in ihrer Story und versicherte, sie habe gelernt, sich um sich selbst zu kümmern.

In einer längeren Videobotschaft beschrieb Melanie, wie sehr sie die Erkrankung seit Monaten fordert. "Ich bin nicht gesund, wie ihr wisst. Ich bin das ganze Jahr krank. Ich habe eine Autoimmunerkrankung, ich verliere meine Haare, ich habe ständig verrückte Entzündungen am ganzen Körper und ich arbeite an meiner Heilung", sagte sie im Netz. In den letzten drei Monaten absolvierte sie eine Ausbildung zur Meditationslehrerin, musste jedoch die letzten beiden Tage aussetzen, weil der Körper nicht mitmachte. "Es ist nicht so, dass ich es verheimliche, ich spreche nur lieber über etwas anderes, weil ich das im Griff habe und mich selbst heile", erklärte sie. Dazu ihr Appell: "Kümmert euch um euren eigenen spirituellen Garten, euch selbst, euren Körper, euren Geist, euren kreativen Geist."

Abseits der aktuellen Gesundheitslage ist Melanie vielen aus dem Fernsehen vertraut. Ihren Durchbruch hatte sie mit einem kultigen Boddingtons-Werbespot, später folgten "The Big Breakfast" und die Vormittagsshow "Today with Des and Mel", die sie an der Seite von Des O'Connor prägte. 2014 wagte sie den Dschungeltrip bei "I'm A Celebrity" und landete auf Platz drei. Privat ist die Mutter zweier Kinder offen mit ihren Diagnosen umgegangen und hat in der Vergangenheit über Autismus und Tourette gesprochen. In Interviews und Posts betont die Moderatorin häufig, wie wichtig ihr Routinen, Ruhe und Klarheit sind. In ihren jüngsten Botschaften klingt genau das an: viel Zeit für Meditation, aufmerksames Hinhören auf den eigenen Körper und der feste Wille, sich selbst freundlich zu begegnen.

Getty Images Melanie Sykes, Moderatorin

Instagram / msmelaniesykes Melanie Sykes, TV-Persönlichkeit

