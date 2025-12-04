Diesen Actionfilm hasst Robert Downey Junior abgrundtief

Robert Downey Jr. (60), bekannt für seine Rolle als Tony Stark in den "Iron Man"-Filmen, hat kein Blatt vor den Mund genommen, als es um seine Erfahrung mit dem Film "Auf der Jagd" aus dem Jahr 1998 ging. Der Schauspieler, der damals den DSS-Agenten John Royce spielte, erklärte in seinem Buch "The Fall And Rise Of The Comeback Kid", dass er diesen Film regelrecht verabscheue. "Ich würde lieber im Gefängnis aufwachen, als einen weiteren Morgen mit dem Wissen aufzustehen, dass ich gleich zum Set von 'Auf der Jagd' gehe", schrieb er laut FandomWire. Dabei ist Robert einer der wenigen, die diese Aussage aufgrund eigener Erfahrungen mit Gefängnisaufenthalten so drastisch darstellen können. Als seinen wichtigsten Film betitelt Robert übrigens diesen Film, hier.

Der Action-Thriller, in dem Wesley Snipes als zu Unrecht Beschuldigter vor U.S. Marshal Samuel Gerard, gespielt von Tommy Lee Jones, auf der Flucht ist, konnte weder bei den Kritikern noch an den Kinokassen an den Erfolg des Vorgängers "Auf der Flucht" anknüpfen. Robert, dessen Charakter sich später als Gegenspieler entpuppt, ging mit seinem Urteil noch weiter und betitelte den Film als "möglicherweise schlechtesten Actionfilm aller Zeiten". In einem Interview mit AV Club erinnerte er sich kopfschüttelnd: "Ich weiß nur noch, dass es hieß: 'Schnallt euch eure kugelsichere Weste an, ihr seid im Bayou!' Was zur Hölle soll das? Wo ist die Story?"

Die Dreharbeiten trafen Robert in einer schwierigen Phase seines Lebens. In seinem Buch ging er auf seinen mentalen Zustand während der Produktion ein und erklärte, dass ein Unterhaltungsspektakel wie "Auf der Jagd" wohl kaum helfen konnte, die Herausforderungen in seinem Leben zu bewältigen. Nach einer turbulenten Phase seiner Karriere gelang es ihm jedoch, sich eindrucksvoll zurückzukämpfen und Hollywoods A-Liga zu erobern. Trotz seiner Abneigung gegen "Auf der Jagd" hat Robert mit seinen späteren Erfolgen, wie der Rolle des Iron Man, endgültig seinen Platz als einer der beliebtesten Schauspieler der Filmgeschichte gefestigt.

Getty Images Filmstar Robert Downey Jr.

Getty Images Wesley Snipes im Januar 2020

Getty Images Tommy Lee Jones, Schauspieler