Programmchefin spricht über Thomas Gottschalks letzte Show

Thomas Gottschalk (75) wird am 6. Dezember auf der Bühne von Denn sie wissen nicht, was passiert ein letztes Mal im Rampenlicht stehen. Trotz der kürzlichen Bekanntgabe seiner Krebserkrankung möchte der beliebte Entertainer seinen Abschied laut RTL genauso gestalten, wie er sich das vorstellt – mit einer großen Feier. Gemeinsam mit Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) wird er an diesem Abend auf der Bühne stehen, allerdings ohne selbst arbeiten zu müssen. Programmchefin Inga Leschek verriet, dass die Sendung zu Ehren von Thomas bereits lange geplant war und er sich darauf freue, als Gast alles zu genießen.

Die Abschiedssendung, die zeitversetzt ausgestrahlt wird, soll ein Fest für den Showmaster werden. "Es wird eine großartige Party für ihn, auf die er als Gast kommt und alles genießen kann", erklärte Inga. Sie habe in den letzten Tagen mehrfach mit Thomas telefoniert und berichtet, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe. Unterstützt wird der Wunsch des 75-Jährigen von seinen Co-Moderatoren Barbara und Günther. Beide stehen ihm mit großem Respekt und Vorfreude auf seinen großen Abschiedsabend zur Seite. Parallel zur TV-Ausstrahlung kann das Format auch über RTL+ gestreamt werden.

Thomas, der über Jahrzehnte hinweg als einer der bekanntesten Showmaster Deutschlands begeisterte, hat schon mehrfach bewiesen, dass er für Überraschungen gut ist. Sein unverkennbarer Humor und seine lockere Art prägten Formate wie Wetten, dass..?, doch auch in schwierigen Zeiten schafft er es, mit Haltung und positiver Energie für sich und sein Publikum da zu sein. Der Familie und engen Freunden gilt seine Dankbarkeit, wie er in der Vergangenheit betonte, und gerade der Abschiedsabend zeigt, wie wichtig Gemeinschaft und Unterstützung für ihn sind. Die Zusammenarbeit mit Barbara und Günther dürfte dabei einmal mehr für unvergessliche Momente sorgen.

Getty Images Thomas Gottschalk im Oktober 2024 in Köln

Getty Images Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk, TV-Kollegen

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2023