Diane Kruger: Wie ihre Tochter Nova ihre Rollenwahl prägt

Diane Kruger (49) hat offenbart, wie sehr ihre Tochter Nova inzwischen ihren Berufsalltag prägt – und damit auch, welche Rollen sie annimmt. "Sie ist definitiv meine oberste Priorität", sagte Diane im Interview mit dem Magazin People über ihre siebenjährige Tochter, die sie gemeinsam mit The Walking Dead-Star Norman Reedus (56) großzieht. Nova sei sehr neugierig und nehme vieles bewusst wahr. Daher wählt Diane heute Stoffe mit größerer Bedeutung und fragt sich vor jedem Dreh, wie sie die Geschichten zu Hause erklären kann. Derzeit befindet sich die Schauspielerin auf Promo-Tour für ihre HBO-Max-Serie "The Seduction".

Im Gespräch schilderte die "Inglourious Basterds"-Darstellerin, ihr jüngst abgedrehter Film über ein Frauen-Arbeitslager im Zweiten Weltkrieg habe ihr die Verantwortung vor Augen geführt. Nova habe sie in Maske und Häftlingskostüm gesehen und gefragt, was dahintersteckt. "Ich habe früh die Verantwortung, ihr sehr wichtige Dinge kindgerecht zu erklären", führte Diane ihre Gedanken weiter aus. Sie nehme daher bevorzugt Rollen an, deren Bedeutung sie Nova vermitteln könne. "Ich habe die Verantwortung, ihre Fragen zu beantworten, aber auch Rollen zu übernehmen, bei denen sie versteht, warum wir diese Filme machen", erklärte die Schauspielerin. Es gehe ihr nicht darum, Lektionen zu erteilen, sondern zu zeigen, weshalb man Vergangenes aufgreife, was schlecht war, wie es behoben wurde und was man heute daraus lerne. Über ihre Tochter sagte die Schauspielerin: "Sie ist viel wacher, als ich es mit sieben war." Daher wolle sie ihrer Tochter nicht nur Antworten geben, sondern sie auch dazu anregen, über Zusammenhänge nachzudenken, fügte Diane hinzu.

Für Diane steht ihre Tochter an erster Stelle. Sie beschreibt Nova als "sehr neugierig und aufmerksam" und für ihr Alter erstaunlich einfühlsam. Kleine Alltagsmomente, die Diane auf Instagram mit ihren Fans teilt, unterstreichen das: Im vergangenen Dezember postete die Schauspielerin einen handgeschriebenen Brief an die Zahnfee, in dem Nova darum bat, den ausgefallenen Zahn für ihren Papa zu Weihnachten behalten zu dürfen. "Love, Nova" stand darunter in kindlicher Schrift. Norman kommentierte den Beitrag mit Herz- und Smiley-Emojis. Die deutsche Schauspielerin, die in Hollywood Karriere machte, ist stolz auf ihre kleine Familie und ihr Leben als Vollblut-Mama. Bilder von Norman und Nova, die sie gelegentlich im Netz postet, zeigen: Sie hat ihr Glück gefunden – beruflich und vor allem privat.

Getty Images Diane Kruger, Schauspielerin 2025

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger im Jahr 2018

Instagram / dianekruger Diana Kruger und Norman Reedus, Weihnachten 2023