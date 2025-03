Michelle Monaghan spricht über schlimme Hollywood-Erfahrung

Michelle Monaghan (49) hat in einem Interview im Podcast "Reign with Josh Smith" über eine erschütternde Erfahrung zu Beginn ihrer Hollywood-Karriere gesprochen. Ein Produzent, dessen Namen sie nicht nannte, drohte ihr damals, ihre Karriere zu zerstören, nachdem sie sich weigerte, eine von ihm geforderte PR-Maßnahme durchzuführen. "Es war ein großer Druck, mir wurde gesagt, dass ich nie wieder arbeiten würde", erklärte die Schauspielerin. Trotzdem hielt Michelle an ihren Überzeugungen fest und bemerkte: "Es war ziemlich hart und ich war ziemlich jung und neu in der Branche."

Heute gibt Michelle genau diesen Mut an ihre Kinder Willow und Tommy weiter, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter White hat. Sie betonte, wie wichtig es ist, auf die eigenen Instinkte zu hören, auch wenn dies manchmal schwierig sei. Rückblickend auf ihre 25-jährige Karriere zeigte sich die Schauspielerin optimistisch über die Veränderungen in der Filmindustrie, insbesondere durch Frauen in kreativen Führungsrollen. Sie hob hervor, dass einige Schlüsselmomente in ihrer Laufbahn von weiblichen Produzenten, Autorinnen und Regisseurinnen ermöglicht wurden und lobte die wachsende Solidarität zwischen Frauen im Business.

In der aktuellen Staffel der Erfolgsserie "The White Lotus" spielt Michelle die Rolle der Jaclyn, eine TV-Schauspielerin im Thailand-Urlaub mit zwei langjährigen Freundinnen. Besonders erfreut war sie über die Zusammenarbeit mit Mike White, dem Schöpfer der Serie. Michelle betonte zudem, dass sie den starken Fokus der Storyline auf Frauen in ihren Vierzigern genoss, da Frauenfiguren in ihrem Alter oft unterrepräsentiert seien. Den Moment, als sie die Zusage für die Rolle erhielt, bezeichnete Michelle als "magisch". Sie teilte emotional, wie sie vor Freude mit ihrem Mann eine Träne vergoss und bei einem Flug nach Australien die Drehbücher der ganzen Staffel nicht aus der Hand legen konnte: "Ich habe es von vorn bis hinten verschlungen."

Getty Images Schauspielerin Michelle Monaghan

Getty Images Mike White bei der Premieren Aftershowparty von "The White Lotus" Staffel vier in Bangkok

