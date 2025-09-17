"Kampf der Realitystars" bekommt 2026 eine Allstars-Staffel

Im Jahr 2026 wird es bei RTLZWEI ein großes Wiedersehen geben, wenn Kampf der Realitystars zur Allstars-Edition einlädt. Angeführt von Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) kehren zahlreiche Kandidaten aus vergangenen Staffeln an den thailändischen Star-Strand zurück, wie Presseportal berichtet. Dort kämpfen sie erneut um 50.000 Euro, Sympathiepunkte und den Titel "Realitystar des Jahres". Wie gewohnt erwarten die Teilnehmer packende Action- und Geschicklichkeitsspiele, aber auch strategische Herausforderungen und neue Konflikte. Wann genau die Allstars-Staffel startet, steht noch aus.

Mit der Neuauflage will der Sender an den Erfolg der bisherigen Staffeln anknüpfen und gleichzeitig ein neues Level an Spannung und Unterhaltung schaffen. Laut Arabella, die sich schon jetzt auf das Wiedersehen freut, bedeutet das "Reality pur und jede Menge Überraschungen". Die bisherigen Staffeln erreichten beeindruckende Quoten und Top-Platzierungen in der Streaming-Welt. Ein Erfolg, den Sender und Produktion mit diesem neuen Format offenbar erneut anpeilen.

Für Arabella ist die Rückkehr zu "Kampf der Realitystars" eine tolle Gelegenheit, erneut in der Welt der Reality-Dramen einzutauchen. Bereits in der letzten Staffel galt sie als Herzstück der Show, die durch ihre selbstbewusste Art und spitzen Kommentare die Kandidaten immer wieder vor neue Herausforderungen stellte. Neben ihrer Karriere als Moderatorin ist die 56-Jährige auch privat eine viel beschäftigte Frau und stolze Mutter von zwei Kindern. Wie sie mit ihrer Mischung aus Professionalität und Empathie die kommende Staffel prägen wird, bleibt spannend.

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Moderatorin Arabella Kiesbauer

RTLZWEI Dennis, Can, Frank und Stephen bei "Kampf der Realitystars" 2025

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Moderatorin Arabella Kiesbauer bei der "Stunde der Wahrheit" in Folge sechs