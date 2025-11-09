Arabella Kiesbauer trotzt Sexismus bei "Bares für Rares"

Arabella Kiesbauer (56) feierte ihr Debüt als Moderatorin bei der österreichischen Ausgabe von Bares für Rares auf Puls 4 und hatte schon direkt in der ersten Folge mit überraschend unangemessenen Anspielungen zu kämpfen: Gleich zu Beginn wurde sie mit Kommentaren bedacht, die "niemandem bei einem männlichen Moderator je einfallen würden", wie Kurier zusammenfasst. So hielt man es etwa für nötig, zu betonen, dass "die Moderatorin nicht zum Verkauf steht, auch wenn sie heiß begehrt ist". Im Lauf der Sendung fiel dann ein bestimmter Trödelverkäufer besonders unangenehm auf, der vielen Zuschauern eher wegen seiner antiquierten Umgangsformen als wegen seiner mitgebrachten Antiquität in Erinnerung blieb.

Besagter Gast, seines Zeichens Physiotherapeut, hatte eine Schmuckschildkröte dabei, die er zum Verkauf anbot. Allerdings war schnell klar, dass er wohl nicht nur an einer sogenannten Händlerkarte interessiert war. Er witzelte, eigentlich nur wegen Arabella angereist zu sein und setzte an, auch die 56-Jährige wie ein Sammlerstück zu bewerten. Der Trödelverkäufer kommentierte vermeintlich scherzhaft Arabellas Haltung und machte deutlich, ihren Körper bereits eindringlich begutachtet zu haben: "Da ist alles in Ordnung, ich seh das durch die Kleidung durch." Beim Publikum der Show sorgten seine fragwürdigen Anspielungen für gemischte Reaktionen.

Dass Arabella souverän blieb und sich von den fragwürdigen Kommentaren nicht aus der Ruhe bringen ließ, verwundert nicht. Die Moderatorin ist seit vielen Jahren im TV-Geschäft und hat sich mit Formaten wie ihrer früheren Talkshow einen Namen gemacht. Die gebürtige Wienerin ist nicht nur für ihre professionelle Art vor der Kamera bekannt, sondern auch für ihre Bodenständigkeit: Privat lebt sie mit ihrer Familie, bestehend aus ihrem Ehemann Florens Eblinger und zwei Kindern, in ihrer Heimat Österreich.

