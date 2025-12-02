Würde Ex-Bachelor-Girl Chiara Dülberg wieder ins Reality-TV?

Chiara Dülberg hat sich bei den diesjährigen TikTok Awards in einem Interview mit Promiflash zu ihrer möglichen Rückkehr ins Reality-TV geäußert. "Auf keinen Fall", antwortete sie entschieden auf die Frage, ob sie erneut an einem solchen Format teilnehmen würde. Sie schloss zwar nicht aus, vielleicht irgendwann wieder Teil einer Show zu sein, betonte aber, dass sie derzeit keine Lust habe, noch einmal in einem Format wie Der Bachelor mitzuwirken. "Es gibt aktuell kein Format, das ich gerne machen würde", stellte sie klar.

Die Erfahrung im Reality-TV hat Chiara dennoch geformt. Ihren Humor zeigte sie im Gespräch mit Promiflash, als sie erklärte, warum der Aufwand für eine Rückkehr einfach zu groß sei: "Noch mal irgendwo so zwei, drei Wochen eingesperrt zu sein, für andere Leute zu performen. Was ich in der Zeit alles für TikToks zu Hause in meinem Zimmer drehen könnte. Lohnt sich nicht. Lohnt sich wirklich nicht." Die Influencerin, die mittlerweile eine treue Community auf Plattformen wie TikTok aufgebaut hat, deutete damit an, dass ihr ihre kreativen Projekte in den sozialen Medien momentan wichtiger sind.

Dass Reality-TV aber durchaus auch positive Seiten für sie hatte, machte Chiara in der Vergangenheit deutlich. Vor einigen Monaten hatte Chiara auf TikTok mit einem Augenzwinkern betont, wie froh sie sei, dass sie damals bei "Der Bachelor" um das Herz von David Jackson kämpfte. In einem Clip sagte die Influencerin: "Man kann ja über Leute denken, was man will, aber oh mein Gott, zum Glück war David Jackson mein Bachelor. Bei jedem anderen wäre ich gegangen." Damit stichelte sie humorvoll gegen andere ehemalige Bachelors und ließ durchblicken, dass sie die Erfahrung mit David noch immer positiv sieht.

Instagram / xphiara Chiara Dülberg, Influencerin

RTL Chiara Dülberg und David Jackson bei "Der Bachelor"

RTL / Frank Beer "Bachelor in Paradise"-Kandidat David Jackson