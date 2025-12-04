Neuer "Emily in Paris"-Trailer zeigt bewegtes Leben in Rom

Lily Collins (36) kehrt als Emily Cooper zurück, und der neue Trailer zur fünften Staffel von Emily in Paris verspricht aufregende Wendungen. Ab dem 18. Dezember 2025 tauchen Fans auf Netflix in Emilys neues Leben in Rom ein. Als frischgebackene Leiterin der Agentur Grateau in der italienischen Hauptstadt kämpft Emily mit beruflichen und persönlichen Herausforderungen. Der Trailer gibt einen Vorgeschmack auf eine turbulente Zeit, in der sich das Leben der Protagonistin zwischen Rom, Paris und Venedig abspielt: Ein Jobprojekt gerät aus dem Ruder, ein schockierendes Geheimnis droht eine enge Beziehung zu zerstören, und Emily erlebt Herzschmerz sowie Karriereknicke. "Wir hatten eine großartige Zeit. Die gesamte Besetzung fühlte sich ein wenig wie Emily in der ersten Staffel, als sie mit großen Augen durch die Stadt lief und alles so aufregend war", schwärmte die Hauptdarstellerin im "Good Morning America"-Interview.

Romantik kommt ebenfalls nicht zu kurz, wie die Szenen im Trailer andeuten. Fans dürfen sich auf mehr über Emilys frische Beziehung mit Marcello Muratori freuen, aber auch Gabriel, gespielt von Lucas Bravo (37), bleibt eine Schlüsselfigur. Unerwartete Spannungen entstehen durch eine neue Kollegin, Genevieve, die potenziell Gabriels Interesse weckt, während Emilys Freunde Mindy (gespielt von der ambitionierten Darstellerin Ashley Park, 34) und Alfie einen überraschenden Moment miteinander teilen. Lucien Laviscount (33) kehrt als Alfie zurück. Neuzugänge wie Minnie Driver (55) und Bryan Greenberg (47) komplettieren das starke Ensemble. Die Mischung aus neuen und vertrauten Gesichtern verspricht dramatische Entwicklungen und emotionale Höhen und Tiefen.

"Indem sie Konflikte mit Ehrlichkeit angeht, gelingt es ihr, tiefere Verbindungen zu knüpfen, frische Klarheit zu gewinnen und neuen Möglichkeiten offen zu begegnen", lautet die offizielle Handlungsbeschreibung des Streaming-Giganten. Auch privat hat Lily, die ihre Familienzeit mit Ehemann Charlie McDowell (42) und Tochter Tove Jane McDowell genießt, die vielschichtige Rolle der quirligen Emily ins Herz geschlossen und begeistert sich für die Richtung, in die die Serie geht. In einem früheren "Good Morning America"-Interview verriet sie, dass das Setting in Rom eine völlig neue Dynamik in die Geschichte bringt: "Wir haben Rom erkunden können, und ich hoffe sehr, dass wir in der fünften Staffel noch mehr von Italien sehen werden." Durch die neuen Drehorte wie Venedig konnten die Darsteller während der Dreharbeiten verschiedene Kulturen entdecken.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins vor den Dreharbeiten für "Emily in Paris" Staffel 5

Instagram / ashleyparklady Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Mann Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove, Februar 2025