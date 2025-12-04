Natascha Ochsenknecht hat von diesem Geschenk die Nase voll

Für Natascha Ochsenknecht (61) hat die Weihnachtszeit längst begonnen – und das nicht nur in Form von festlicher Dekoration und Plätzchenbacken. Der Reality-TV-Star setzt inzwischen auf eine moderne Methode, um die Wünsche ihrer Familie zu koordinieren. Per WhatsApp-Familienchat geht jeder, vom jüngsten bis zum ältesten Mitglied, seinem Wunschzettel nach. Früher habe man dies noch per Hand geschrieben, doch mittlerweile werde alles digital geteilt, verrät Natascha. Besonders wichtig sei es ihr, dabei gut zuzuhören. "Manchmal fallen so kleine Bemerkungen wie: 'Das gefällt mir'. Das notiere ich mir gleich im Handy!", erzählt sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Geschenke wie Parfüm kommen bei der dreifachen Mutter allerdings nicht gut an. Solche Präsente empfinde sie als einfallslos, betont sie. Auch Alkohol erfülle nicht die Kriterien für ein gelungenes Geschenk, denn sie trinke ohnehin kaum welchen. Bei Kosmetik wird die Sache laut Natascha besonders kompliziert, da hier Vorlieben und Markenentscheidungen oft sehr individuell seien. Für sie ginge es bei Präsenten weniger um den materiellen Wert, sondern darum, dass man sich wirklich Gedanken mache und dem Beschenkten zeige, dass man ihm zugehört habe.

Die Festtage sind für Natascha nicht nur eine Gelegenheit, Geschenke zu verteilen, sondern auch, liebgewonnene Traditionen zu pflegen. So organisiert sie jedes Jahr ein Weihnachtsfest, bei dem auch Klassiker wie Gans mit Rotkohl und Knödel nicht fehlen dürfen. Mit liebevollen Ritualen sorgt sie dafür, dass die besondere Stimmung bewahrt bleibt, was ihre Kinder sichtlich zu schätzen wissen. Ihre Begeisterung für ein herzliches Beisammensein scheint gerade in turbulenten Phasen ihres Lebens eine wertvolle Konstante zu sein – gerade, wenn es wie aktuell auch mal im Liebesleben hakt.

Imago Natascha Ochsenknecht bei der Weltpremiere der Blinded by Delight Grand Show 2025 im Friedrichstadt-Palast in Berlin

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Model

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Dezember 2024