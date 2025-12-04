Nick Jonas und Priyanka Chopra feiern sieben Jahre Eheglück

Nick Jonas (33) und Priyanka Chopra (43) haben ihren siebten Hochzeitstag gefeiert – und das ganz öffentlich mit liebevollen Worten. Am 1. Dezember teilte Nick auf Instagram ein von hinten aufgenommenes Strandfoto, auf dem die "Citadel"-Schauspielerin entspannt in einem roten Bikini auf einer Liege den Blick aufs Meer genießt. Dazu schrieb der Sänger, der jüngst sein Solo-Album angekündigt hat: "Sieben Jahre verheiratet mit meinem Traumgirl." Priyanka reagierte prompt, repostete das Bild und schwärmte: "Du bist das, woraus Träume gemacht sind." Mit dabei im Familienglück: Tochter Malti, drei Jahre alt, mit der die beiden zuletzt viel gemeinsame Zeit verbrachten.

Zuvor hatte Priyanka ihrem Mann am 16. September zum Geburtstag auf Instagram eine Liebeserklärung gemacht und mehrere Rückblickfotos geteilt: "Während wir dich heute feiern, mein Schatz, erinnere ich mich an all die wunderbaren 16. September, die ich im Laufe der Jahre mit dir verbringen durfte." Auch vor der Kamera ist die Familie zuletzt vereint aufgetreten: Priyanka und Malti sind in "A Very Jonas Christmas Movie" an Nicks Seite zu sehen. "Wir spielen uns selbst", sagte Nick über den Film, "andere Leute als unsere Familie zu besetzen, wäre nicht glaubwürdig gewesen", erklärte er gegenüber E! News. Wie eng die Familie ist, zeigte Priyanka auch an Thanksgiving: Sie postete Bilder aus dem gemeinsamen Zuhause und schrieb über Gesundheit, Freude, Zusammenhalt und die einfachen Dinge. "Ich bin so dankbar für meine Familie, meine Freunde, mein Team und alle, die mir diese verrückte Reise erleichtern", so die Schauspielerin.

Nick und Priyanka gaben sich 2018 in Indien das Jawort – erst bei einer westlichen Trauung am 1. Dezember, gefolgt von einer hinduistischen Zeremonie am 2. Dezember. Im Januar 2022 wurden sie Eltern von Malti, die via Leihmutterschaft zur Welt kam. Bei der Sternenzeremonie am Hollywood Walk of Fame schwärmte Nick von seiner Liebsten: "Für meine wunderbare Frau: Du bist die Ruhe im Chaos, der Fels im Sturm, und ich liebe es, mit dir verheiratet zu sein. Es ist das größte Geschenk", so der Sänger laut dem People Magazine. Priyanka nannte Nick ihren "größten Champion" und ergänzte: "Er ist einfach so ein Unterstützer von mir." Und wenn die Schauspielerin den Musiker auf Tour begleitet, fasst sie das Familiengefühl gern so zusammen: "Auf Tour mit Papa ist immer eine gute Zeit", schrieb sie auf Instagram. Nick antwortete: "Was für eine Stimmung. So wunderschön."

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra im September 2025 in New York

Instagram / nickjonas Nick Jonas gratuliert seiner Frau Priyanka Chopra zum Hochzeitstag, 2025

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra teilt zu Thanksgiving einen Familienschnappschuss

