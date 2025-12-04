Marc-Robin Wenz wollte Beziehung mit Alessa nicht aufgeben

Marc-Robin Wenz spricht in seiner Instagram-Story Tacheles. Vergangenen September verkündete Alessandra Wichert (29), auch Alessa genannt, die Trennung von dem Realitystar. Marc-Robin macht keinen Hehl daraus, dass ihn das Beziehungsende ganz schön mitgenommen hat und er immer noch "heartbroken" ist. Er gesteht außerdem, dass er die Beziehung nicht hatte aufgeben wollen: "Ich habe alles versucht, daran festzuhalten, aber Alessa kann und will nicht mehr. Ich bin der Meinung, dass man es geschafft hätte. Alessa ist da anderer Meinung."

Marc-Robin sei bewusst, dass er die Entscheidung der ehemaligen Love Island-Kandidatin akzeptieren müsse. Er vertraue aber darauf, was das Schicksal für die beiden bereithält. "Wenn wir wirklich zusammengehören, finden wir irgendwann wieder zusammen", betont er und fügt hinzu: "Falls wir das nicht tun, hatte Alessa recht. Unsere Zukunft steht in den Sternen. Alles kommt, wie es soll." Auf die direkte Avance einer Followerin in seiner Fragerunde stellt er obendrein klar, dass er gerade nicht daran interessiert sei, irgendjemand anderen kennenzulernen.

Bis zu dem Zeitpunkt ihrer Trennung hatten die beiden Reality-TV-Bekanntheiten ihre Beziehung gar nicht öffentlich gemacht. Scheinbar endete ihre Liebe aber kurz, nachdem Marc-Robin von den Dreharbeiten zu "Forsthaus Rampensau Germany" zurückgekehrt war. Dort nahm er mit seiner Freundschaft-Plus Henna Urrehman teil. Sein Beziehungsstatus war in der Show immer wieder Thema – er hielt sich jedoch bedeckt.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Instagram Marc-Robin Wenz und Alessandra Wichert

Anzeige Anzeige

Imago Marc-Robin Wenz beim Fame Fighting 3

Anzeige Anzeige

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Studentin