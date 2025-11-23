Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Anne Wünsche
Eher Freundschaft-Plus? Anne Wünsche will keine Beziehung

Eher Freundschaft-Plus? Anne Wünsche will keine Beziehung

- Malin Friedrich
Lesezeit: 2 min

Anne Wünsche (34) teilt erneut offene Worte auf ihrem Instagram-Account. In einer Story stellte sich die Social-Media-Bekanntheit den Fragen ihrer Fans und sprach dabei über ihr aktuelles Liebesleben. Auf die Frage, ob sie momentan eher eine Freundschaft-Plus als eine feste Beziehung in ihrem Leben wolle, antwortete sie lachend und leicht verlegen: "Das klingt für viele, glaube ich, richtig, richtig crazy. Aber ja." Anne erklärte, dass sie sich nach ihrer letzten Trennung bewusst für diese Beziehungsform entschieden habe und fügte hinzu, dass dies für sie momentan die unkompliziertere Lösung sei. Sie benötige aktuell Zeit für sich selbst und wolle herausfinden, was sie wirklich wolle.

Die offene Art, mit der Anne das Thema anspricht, zeigt, wie reflektiert sie mit ihrem Liebesleben umgeht. Zwar bezeichnet sie sich selbst als "Beziehungsmensch", der in der Vergangenheit immer lange Bindungen eingegangen sei, doch momentan stehe für sie die Selbstfindung an erster Stelle. "Ich glaube, ich war in meiner letzten Beziehung nicht ich selbst", erklärt sie und betont, dass diese Phase des Abstandhaltens für sie wichtig sei. Gleichzeitig gibt sie jedoch zu, dass sie auch Bedürfnisse nach Nähe hat, die sie jedoch aktuell nicht in einer klassischen Beziehung ausleben möchte. Trotzdem schränkt sie ein, dass derzeit keine Person in ihrem Leben ist, mit der ein Modell wie Freundschaft-Plus für sie passen würde.

Anne ist seit einigen Monaten wieder Single. Vor wenigen Tagen zeigte sie sich nach ihrer Trennung von Karim El Kammouchi (37) strahlend auf Social Media. In einem gestreiften Zweiteiler postete sie ein Bild und ein Video und schrieb auf die Frage, wie es ihr geht: "Gut... Einfach nur gut! Habe mich schon lange nicht mehr so wohl in meiner Haut gefühlt – und so verdammt frei!" Die Influencerin berichtete auch, dass sich nicht nur ihre Wohnung, sondern sie selbst seit der Trennung sehr verändert habe. "Und ich liebs", schwärmte sie. Ihre Fans freuten sich über die positiven Veränderungen und kommentierten fleißig: "Du siehst sehr glücklich aus" und "Schön, dich so zu sehen, wie du wirklich bist".

Anne Wünsche, 2025
Instagram / anne_wuensche
Anne Wünsche, 2025
Anne Wünsche, OnlyFans-Bekanntheit
Instagram / anne_wuensche
Anne Wünsche, OnlyFans-Bekanntheit
Anne Wünsche, 2025
Instagram / anne_wuensche
Anne Wünsche, 2025
Wie findet ihr, wie offen Anne auf Insta über ihr Liebesleben spricht?
In diesem Artikel