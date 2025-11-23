Eher Freundschaft-Plus? Anne Wünsche will keine Beziehung

Anne Wünsche (34) teilt erneut offene Worte auf ihrem Instagram-Account. In einer Story stellte sich die Social-Media-Bekanntheit den Fragen ihrer Fans und sprach dabei über ihr aktuelles Liebesleben. Auf die Frage, ob sie momentan eher eine Freundschaft-Plus als eine feste Beziehung in ihrem Leben wolle, antwortete sie lachend und leicht verlegen: "Das klingt für viele, glaube ich, richtig, richtig crazy. Aber ja." Anne erklärte, dass sie sich nach ihrer letzten Trennung bewusst für diese Beziehungsform entschieden habe und fügte hinzu, dass dies für sie momentan die unkompliziertere Lösung sei. Sie benötige aktuell Zeit für sich selbst und wolle herausfinden, was sie wirklich wolle.

Die offene Art, mit der Anne das Thema anspricht, zeigt, wie reflektiert sie mit ihrem Liebesleben umgeht. Zwar bezeichnet sie sich selbst als "Beziehungsmensch", der in der Vergangenheit immer lange Bindungen eingegangen sei, doch momentan stehe für sie die Selbstfindung an erster Stelle. "Ich glaube, ich war in meiner letzten Beziehung nicht ich selbst", erklärt sie und betont, dass diese Phase des Abstandhaltens für sie wichtig sei. Gleichzeitig gibt sie jedoch zu, dass sie auch Bedürfnisse nach Nähe hat, die sie jedoch aktuell nicht in einer klassischen Beziehung ausleben möchte. Trotzdem schränkt sie ein, dass derzeit keine Person in ihrem Leben ist, mit der ein Modell wie Freundschaft-Plus für sie passen würde.

Anne ist seit einigen Monaten wieder Single. Vor wenigen Tagen zeigte sie sich nach ihrer Trennung von Karim El Kammouchi (37) strahlend auf Social Media. In einem gestreiften Zweiteiler postete sie ein Bild und ein Video und schrieb auf die Frage, wie es ihr geht: "Gut... Einfach nur gut! Habe mich schon lange nicht mehr so wohl in meiner Haut gefühlt – und so verdammt frei!" Die Influencerin berichtete auch, dass sich nicht nur ihre Wohnung, sondern sie selbst seit der Trennung sehr verändert habe. "Und ich liebs", schwärmte sie. Ihre Fans freuten sich über die positiven Veränderungen und kommentierten fleißig: "Du siehst sehr glücklich aus" und "Schön, dich so zu sehen, wie du wirklich bist".

