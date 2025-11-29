Anne Wünsche deutet Erfolg im Pocher-Rechtsstreit an

Anne Wünsche (34) hat aufregende Neuigkeiten zu ihrem jahrelangen Rechtsstreit mit Oliver Pocher (47) verkündet. Die Influencerin meldete sich in einer Instagram-Story bei ihren Followern und teilte mit, dass sie endlich eine entscheidende Nachricht von ihrem Anwalt erhalten habe. "Nach fünf Jahren kann ich bald alles erzählen", erklärte sie freudestrahlend. Im Fokus der Auseinandersetzung steht Olivers früheres Format "Bildschirmkontrolle", das während der Corona-Jahre für viel Aufsehen sorgte. Anne warf dem Comedian und seiner damaligen Frau Amira vor, gezielte Unwahrheiten über sie verbreitet und mit haltlosen Vorwürfen systematisch gegen sie gehetzt zu haben.

Olivers Kritik an Anne entzündete sich vor allem an ihrem Umgang mit Social Media und der Rolle ihrer Kinder darin. Besonders, dass Anne ihr Neugeborenes nur kurze Zeit nach der Niederkunft sichtbar in Werbekooperationen einband, brachte für Oliver das Fass zum Überlaufen. Er warf ihr vor, ihre Kinder für Reichweite auszunutzen und familiäre Intimität zur Vermarktung preiszugeben. In seiner "Bildschirmkontrolle" griff er solche Szenen immer wieder auf, um die grundsätzliche Frage zu stellen, ob sogenannte Mami-Influencer überhaupt eine Plattform bekommen sollten. Für ihn wurde Anne zum Symbol einer Influencer-Kultur, die aus seiner Sicht Kinder zu Werbeträgern macht, bevor sie selbst entscheiden können, ob sie das möchten.

Anne, die sich in ihrer Story sehr emotional zeigte, erklärte weiter, dass der juristische Prozess ein enormes Ausmaß angenommen habe und unendlich lange dauerte. Ursprünglich hatte der Streit bereits 2020 seinen Anfang genommen, als Oliver mit seiner Show mehrmals auf sie abzielte. Für Anne bedeutete sein Verhalten nicht nur persönliche Angriffe, sondern auch eine immense Belastung über viele Monate hinweg. Besonders wütend zeigte sich die Influencerin darüber, dass Oliver in ihren Augen mit "Mobbing und Hetze" Profit gemacht habe. "Er hat sich auf Kosten anderer bereichert", schrieb sie in einer weiteren Story. Jetzt, wo endlich Bewegung in die Sache komme, sei sie überwältigt von der Erleichterung, "endlich die ganze Wahrheit" sagen zu können.

Collage: Instagram / anne_wuensche, TikTok / oliverpocher Anne Wünsche und Oliver Pocher, Collage

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Kids

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025